شابه أباه.. المكسيك تقبض على ابن "إل تشابو"

ألقت المكسيك القبض على أوفيديو جوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات مكسيكية وابن امبراطور المخدرات خواكين جوزمان المعروف باسم "إل تشابو".

وقد أطلق ذلك العنان لرد فعل عنيف من جانب مسلحي العصابات الخميس، ما تسبب في إغلاق مطار مدينة كولياكان حيث طلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم.

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عصابة سينالوا

بدوره، أعلن وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال في مؤتمر صحافي، أن قوات الأمن ألقت القبض على العضو البارز في عصابة سينالوا البالغ من العمر 32 عاما.

ويأتي الاعتقال بعد 3 سنوات من انتهاء محاولة اعتقاله بإذلال الحكومة.

وأضاف ساندوفال أن أوفيديو محتجز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي.

كما نقلت مقاطع فيديو قتالا عنيفا خلال الليل في كولياكان، المدينة الرئيسية في ولاية سينالوا بشمال المكسيك حيث أضاءت نيران طائرات الهليكوبتر السماء.

وكان مطار المدينة هدفا للعنف، إذ قالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي.

وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى. وتم إغلاق المطار حتى ليل الخميس.

شخصية رئيسية

يشار إلى أنه تم اعتقال أوفيديو لفترة وجيزة في عام 2019، وتم إطلاق سراحه بسرعة لإنهاء انتقام عصابته العنيف في كولياكان.

في حين كان الحادث بمثابة انتكاسة محرجة لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأصبح أوفيديو شخصية رئيسية في العصابة منذ اعتقال والده.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته.

وأُدين خواكين جوزمان البالغ من العمر 65 عاما في نيويورك عام 2019، بتهمة تهريب مليارات الدولارات من المخدرات إلى الولايات المتحدة والتآمر لقتل أعداء.