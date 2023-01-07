"نورتنا يا غانم".. رونالدو يلتقي نجم افتتاح مونديال قطر
رونالدو تابع مباراة فريقه النصر من مدرجات ملعب مرسول بارك
التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المشجع القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" مساء يوم الجمعة، على هامش مباراة النصر مع الطائي.
نورتنا يا غانم 💛🙏 pic.twitter.com/w0qUsntxzI— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023
ونشر غانم المفتاح صورة تجمعه مع رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عقب مباراة النصر والطائي (2-0)، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
كما نشر نادي النصر صورة لاعبه مع الشاب القطري وكتب عليها "نورتنا يا غانم".
#CristianoRonaldo ❤️@AlNassrFC pic.twitter.com/wbKxamvKc7— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) January 6, 2023
وتابع النجم كريستيانو رونالدو مواجهة فريقه الجديد النصر من مدرجات ملعب "مرسول بارك"، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي.
وغاب رونالدو عن قائمة النصر بسبب عقوبة وُقعت عليه مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.
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