بعد الفضائح.. مذكرات الأمير هاري أسرع الكتب مبيعاً في بريطانيا

بعد الفضائح التي كشفها وأثارت ضجة في أنحاء العالم، أفاد ناشر مذكرات الأمير البريطاني هاري اليوم الثلاثاء بأن مذكراته التي تحمل عنوان (سبير) أو "الاحتياطي" باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا بعد أن باع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنغوين راندوم هاوس في بيان "دائما ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجا كبيرا، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا".

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مذكرات جذبت الرأي العام

كما أضاف "على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري (بوتر) الآخر".

وذكر الناشر أن هذا يستند إلى المبيعات البريطانية.

هذا وطُرحت مذكرات الأمير هاري، التي عُرضت نسختها باللغة الإسبانية للبيع في وقت أبكر مما كان مخططا لها عن طريق الخطأ، للبيع رسميا اليوم الثلاثاء، إذ توجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسختهم من مذكرات تحتوي على معلومات عن العائلة الملكية البريطانية.

وجذبت المذكرات الانتباه في جميع أنحاء العالم بسبب الفضائح التي كشفها الأمير البريطاني عن نفسه وعائلته.

مخدرات.. وقتل.. وعلاقات حميمة

فقد تحدث هاري في مذكراته عن حزنه ونشأته بعد وفاة والدته الأميرة ديانا عندما كان في الثانية عشرة من عمره وتعاطيه الكوكايين وغيره من المخدرات للتغلب على فقدانها.

كما يكشف هاري أيضا النقاب عن قتله 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته كجندي في أفغانستان ويكشف حتى عن المرة الأولى التي مارس فيها الجنس.

كما يتحدث عن خلافه مع أخيه وليام وكيف أن أخاه طرحه أرضا أثناء خلاف محتدم بينهما، وتوسلاتهما لوالدهما الملك تشارلز ألا يتزوج كاميلا في 2005 التي أصبحت الآن زوجة الملك.

ويُعد الكتاب، الذي تنشره شركة بينغوين راندام هاوس للنشر، آخر ما كشف عنه الأمير هاري وزوجته ميغان منذ تنحيهما عن مهامهما الملكية في عام 2020 وانتقالهما إلى كاليفورنيا لبدء حياة جديدة.

في المقابل، لم تعلق العائلة المالكة على الكتاب أو المقابلات ومن غير المرجح أن تصدر ردا عليه.