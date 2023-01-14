بفيديو أغرب من الخيال.. شاهد كيف حقق هندي رغبة زوجته الأخيرة

حقق هندي رغبة زوجته الراحلة الأخيرة بعمل تمثال بحجمها الطبيعي، كي تظل إلى جانبه مدى الحياة.

فبعد وفاة زوجته أندراني متأثرة بإصابتها بكوفيد-19، حقق تاباس سانديليا، رغبة الراحلة بالبحث عن فنان قادر على بناء تمثال لها بالحجم الطبيعي.

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ونجح سانديليا في تحقيق مبتغاه بالعثور على فنان صنع تمثال زوجته الراحلة من السليكون مقابل 3 آلاف دولار.

وفي حديث لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال سانديليا، إن الفنان الذي عمل على التمثال استغرق 6 أشهر، أسفرت في النهاية عن تمثال بتعابير وجه مماثلة بتلك الخاصة بزوجته المتوفاة.

ويرتدي التمثال الذي يبلغ وزنه 30 كيلوغراما، ثوبا كانت أندراني تحب لبسه في حياتها.