بفيديو أغرب من الخيال.. شاهد كيف حقق هندي رغبة زوجته الأخيرة
توفت زوجته متأثرة بإصابتها بكوفيد-19 واستغرقت طريقته الغريبة في تلبية رغبتها 6 أشهر وكلّفت 3 آلاف دولار
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حقق هندي رغبة زوجته الراحلة الأخيرة بعمل تمثال بحجمها الطبيعي، كي تظل إلى جانبه مدى الحياة.
فبعد وفاة زوجته أندراني متأثرة بإصابتها بكوفيد-19، حقق تاباس سانديليا، رغبة الراحلة بالبحث عن فنان قادر على بناء تمثال لها بالحجم الطبيعي.
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ونجح سانديليا في تحقيق مبتغاه بالعثور على فنان صنع تمثال زوجته الراحلة من السليكون مقابل 3 آلاف دولار.
وفي حديث لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، قال سانديليا، إن الفنان الذي عمل على التمثال استغرق 6 أشهر، أسفرت في النهاية عن تمثال بتعابير وجه مماثلة بتلك الخاصة بزوجته المتوفاة.
ويرتدي التمثال الذي يبلغ وزنه 30 كيلوغراما، ثوبا كانت أندراني تحب لبسه في حياتها.
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