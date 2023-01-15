اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لاعبة سيرك
من الفيديو

فيديو يحبس الأنفاس.. هكذا سقطت لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق

اللاعبة ظهرت مستلقية بلا حراك على المسرح

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في مشهد مرعب لا يوصف، سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، في مشهد هزّ المكسيك.

فقد ارتطمت الفتاة بالأرض بقوة وسط صراخ الناس على سيرك في مدينة تامبيكو شرق البلاد أمام الحشود.

ووفق المعلومات، فقد أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة.

وبعد أن بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح، سارع مسؤولو السيرك لإطفاء الأضواء بينما هرع زملاؤها لمساعدتها.

بصحة جيدة

يذكر أن اللاعبة نقلت بعد الحادث إلى مستشفى في تامبيكو.

وأعلنت إدارة السيرك أنها لم تتعرض لإصابات، قائلة في بيان: "كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد".

إلى ذلك، استأنف السيرك عرضه كما خطط له قبل الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غيرة ورسالة نصية في الجنازة.. مذكرات هاري تواصل إثارة الجدل غيرة ورسالة نصية في الجنازة.. مذكرات هاري تواصل إثارة الجدل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط