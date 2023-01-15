فيديو يحبس الأنفاس.. هكذا سقطت لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق
اللاعبة ظهرت مستلقية بلا حراك على المسرح
في مشهد مرعب لا يوصف، سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، في مشهد هزّ المكسيك.
فقد ارتطمت الفتاة بالأرض بقوة وسط صراخ الناس على سيرك في مدينة تامبيكو شرق البلاد أمام الحشود.
ووفق المعلومات، فقد أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة.
وبعد أن بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح، سارع مسؤولو السيرك لإطفاء الأضواء بينما هرع زملاؤها لمساعدتها.
~13.01.2023— DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) January 14, 2023
Tampico, Tamaulipas, Mexico. A circus acrobat fell from a height of more than 5 meters. The girl did not have any fracture. pic.twitter.com/R2hFkYUt1C
بصحة جيدة
يذكر أن اللاعبة نقلت بعد الحادث إلى مستشفى في تامبيكو.
وأعلنت إدارة السيرك أنها لم تتعرض لإصابات، قائلة في بيان: "كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد".
إلى ذلك، استأنف السيرك عرضه كما خطط له قبل الحادث.
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