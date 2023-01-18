زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا، الأربعاء، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ما أدّى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة.

ويقع مركز الزلزال على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا وعلى عمق 60 كيلومترًا، بحسب المعهد الأميركي.

مادة اعلانية

وتحدّث مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن "احتمال حدوث موجات تسونامي خطرة" على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.









من زلزال سابق في إندونيسيا من زلزال سابق في إندونيسيا من زلزال سابق في إندونيسيا من زلزال سابق في إندونيسيا من زلزال سابق في إندونيسيا

وقالت الوكالة الإندونيسية إن مركز الزلزال كان على عمق 64 كيلومترا وعلى بعد 141 كيلومترا جنوب شرقي بلدة ميلونجوان.

وقال أحد سكان مدينة مانادو، عاصمة شمال سولاويسي، عبر الهاتف إن السكان شعروا بالزلزال بقوة شديدة لعدة ثوان وشوهد الناس وهم يركضون خارج المباني.

لكن الساكن أضاف أنه لم تُلاحظ حتى الآن أضرار واضحة وعاد بعض الأشخاص إلى منازلهم. وقالت الوكالة إن السكان شعروا بالزلزال في جزر الملوك.

وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقطنه أكثر من 270 مليون نسمة، كثيرا للزلازل والانفجارات البركانية بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادي.

وتسبب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات في 21 نوفمبر في مقتل ما لا يقل عن 331 شخصا في جاوة الغربية.

كان هذا الزلزال الأشد فتكا في إندونيسيا منذ وقع زلزال عام 2018 تسبب في تسونامي في سولاويسي وأسفر عن مقتل حوالي 4340 شخصا.

وفي 2004 تسبب زلزال قوي للغاية في المحيط الهندي في حدوث موجات تسونامي أودت بحياة أكثر من 230 ألف شخص في اثنتي عشرة دولة، معظمهم في إقليم أتشيه الإندونيسي.