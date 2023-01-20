اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عملية ولادة
عملية ولادة "تعبيرية"

الفرحة تحوّلت مأساة.. استقبلت مولودها وقطعت يدها!

القسطرة تحرّكت وأدت إلى تورم يد السيدة وإصابتها في الوريد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لم تلبث السيدة البرازيلية جليس سيلفا أن تفرح بقدوم مولودها الذي انتظرته 9 أشهر بلياليها، حتى استقبلت خبراً سيئاً لا يوصف.

فقد تحولت حالة السعادة إلى مأساة حقيقية، بعدما أنجبت السيدة طفلا سليما، قبل أن تتعرض لنزيف داخلي.

بتروا يدها!

وبينما انشغل الأطباء بإيقاف النزيف، تحرّكت القسطرة المدخلة بيدها لإيصال الأدوية اللازمة من مكانها، ما أدى لمضاعفات لا تحمد عقباها.

فقد أدى تحرك القسطرة إلى تورم يد سيلفا كثيرا، وإصابتها بتخرش وريدي حاد، مسببة ألماً والتهاباً شديدين، ثم تحولت إلى اللون الأحمر.

وبعد نقل المريضة إلى مستشفى آخر، أقرّ الأطباء بضرورة بتر يدها.

تعبيرية
تعبيرية

بينما أعلن المستشفى تضامنه الكامل مع الضحية، مجددا التزامه بالتحقيق بكل جدية وشفافية.

الشرطة تتدخل

يذكر أن الأسرة كانت أعلنت أن ابنتها سيلفا ولدت طفلها الثالث ولادة طبيعية وناجحة.

وأشارت إلى أن الطفل بصحة جيدة.

في حين أكدت الشرطة المدنية أن المحققين يجرون حاليا مقابلات مع الشهود ويراجعون الوثائق الطبية المتعلقة بالموضوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة رسالة مصورة من 30 جنديا روسيا ملثما لبوتين: لم نفر من ساحة المعركة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط