بعد انتشار فيديو "مطعم الأشباح".. الرجل المتوفى يظهر ويحل اللغز

ها قد تم حل لغز "شبح كوري هاوس" المرعب! فقد كشف عامل متقاعد في مجال تكنولوجيا المعلومات أنه شوهد في شريط فيديو ترويجي لمطعم خلال عشاء بعد أن زعمت أرملة أنه أظهر زوجها المتوفى منذ فترة طويلة.

أثارت لوسي واتسون (59 عامًا)، عاصفة تساؤلات على الإنترنت بعد نشر اللقطات، وقالت إنها أظهرت زوجها الراحل يأكل مع ابنه أليكس في سبايس كوتيدج.

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وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن اللغز حول "عشاء الأشباح" في مطعم هندي أثار عاصفة على الإنترنت من دون أي إجابات.

صاحب الصورة يظهر

ولاحقا تقدم مدير تكنولوجيا المعلومات المتقاعد آلان هاردينج ليكشف عن أنه الشخص الذي كان يتناول العشاء في المطعم - وليس الزوج الراحل لإحدى القاطنات في قرية هامبشاير.

كانت لوسي واتسون قد زعمت أن الرجل ذا الشعر الأبيض الذي جلس على طاولة لشخصين هو زوجها الراحل هاري الذي توفي قبل تسع سنوات. تمت مشاهدته في مقطع فيديو ترويجي قصير لمطعم "Spice Cottage" في قرية ويستبيرن، وانتشر ادعاؤها على الرغم من إصرار المطعم على تصوير الفيلم في وقت سابق من هذا الشهر.







الرجل المتوفى السيدة لوسي الشخص الحقيقي الذي ظهر بالفيديو وصديقه ابنه

أما مدير المطعم فنشر رسالة على صفحته على فيسبوك مع صورة تجمعه بالشخص الفعلي الذي ظهر في الفيديو لإنهاء اللغز.

المطعم يطمئن ويروج لمأكولاته

"لم تكن لدي أي فكرة حتى اتصل صديق لي ليقول إنه قرأ الخبر واعتقد أن الشخص المعني يشبهني. شاهدت الفيديو وتعرفت بالطبع على نفسي وصديقي كيفن بارسونز. كل شيء مضحك للغاية، لكنني بالتأكيد على قيد الحياة". قال السيد هاردينغ، الذي يعيش في قرية إمسوورث، إنه يزور Spice Cottage حوالي ست مرات في السنة.

كان في المطعم في 16 يناير عندما صور أصحاب المطعم الزبائن وهم يتناولون وجباتهم. كان السيد هاردينغ والسيد بارسونز يجلسان في منتصف المطعم على طاولة لشخصين. وقال: 'إنهم يقدمون كاري جيدًا جدًا وهو مكاننا المحلي الذي نذهب إليه. أتذكر أنني رأيتهم يصورون في المطعم لكنني لم أفكر في ذلك. أعتقد أن بعض الناس أرادوا حقًا أن يكون شبحًا ولكن للأسف لم يكن كذلك".

كشف المطعم أن السيد هاردينغ قد اتصل ليلة الاثنين ليقول إنه كان ظاهرا في الفيديو. نشر مدير المطعم رفيق إسلام رسالة على صفحته على فيسبوك مع صورة السيد هاردينغ مبتسمًا لإنهاء اللغز.

نصها: "Aloo Everyone!" لدينا لغز نود إغلاقه. الصورة أدناه هو عميلنا الذي تم التقاطه في أحد مقاطع الفيديو الترويجية الحديثة الخاصة بنا. يمكننا أن نؤكد أنه ليس زوج لوسي".

القصة تنتشر كالفيروس

بعد فترة وجيزة، أصبحت القضية فيروسية. قارنها بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بقضية رجل كانوي جون داروين، الذي زيف موته عام 2002 في عملية احتيال للتأمين على الحياة.

أخبرت لوسي كيف كانت مقتنعة بأنها اكتشفت زوجها "الذي يمكن التعرف عليه على الفور" - والذي كان صحافيًا حائزًا على جوائز وشخصية محلية مشهورة أكبر من الحياة. وقالت إن زوجها الذي توفي عن 61 عاما عام 2014 كان "رجلا كبيرا ومميزا" له شعر أبيض ويرتدي نظارة.

وأضافت: "تعرفت على القميص الأزرق الذي كان يرتديه وهو جالس هناك مع ابنه أليكس". أخبرت لوسي كيف كان الزوجان يتناولان العشاء في بعض الأحيان في المطعم الهندي عندما جاء أليكس لزيارة والده. كانت تعتقد أن المطعم نشر لقطات قديمة في محاولة لجذب عملاء جدد.

ابن المتوفى يعتذر.. والابنة مصدومة

ونفى أليكس، نجل السيدة واتسون، البالغ من العمر 39 عامًا، أن يكون والده في الفيديو على أمل إنهاء اللغز. لكن أليكس، بطل العالم السابق في الألعاب الثنائية للمنتخب البريطاني، أصر على أن لوسي أخطأت في الأمر. قال: "ليس هو وليس أنا. عندما فتحت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، كان الأمر واضحًا تمامًا. أي شخص يعرف والدي سيعرف ذلك على الفور. أشعر بالأسف على المطعم. لم يرتكبوا أي خطأ".

كما أخبرت كيرا دورت، ابنة هاري، البالغة من العمر 40 عامًا، MailOnline: "الشخص الموجود في تلك الصورة بنسبة 100 في المائة ليس هاري دوهرتي. الشخص المقابل له أيضًا ليس أخي بالتأكيد. في الواقع، من الواضح جدًا أنه ليس أيًا منهما".