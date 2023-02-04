برنامج "الندوة" يستضيف الصحافي طارق الشناوي

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أشار طارق الشناوي الصحافي والناقد الفني إلى أن محمد الشعراوي متغلغل في الثقافة الشعبية المصرية والعربية. وفي حوار مع برنامج "الندوة" لفت الشناوي إلى أن الشعراوي كان يمتلك كاريزما، وكان مثقفا دينيا ولغويا، والمثقفون رأوا أن أفكاره رجعية، وأن هناك تقديسا لبعض الشخصيات سواء رجال دين أو زعماء، والفن ليست له علاقة بمقياس الدين وإنما يقاس بعلم الجمال، وأن الشعراوي لم يحرم الفن ولكن وضع له معايير تقتله، والرسالة التي تحرم الفن صوتها أعلى من التي تبيحه.
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