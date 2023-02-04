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يحمل أحد أخطر أنواع الأفاعي ويتبختر.. فيديو لا يصدق من السودان

دبي - العربية.نت
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في مقطع فيديو أثار رعباً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أطلّ أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية وهو يخرج "ثعبان أصلة" من حقيبة دراجته النارية.

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وفي المشهد الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، ظهر الرجل وهو يخرج الثعبان من جيب دراجته ويحمله بكل ثقة.

حجم ضخم لا يصدق

كما تمايل المنتسب مع الثعبان الضخم وسط المارة ما أثار هلعاً كبيراً.

وما إن انتشر الفيديو على الصفحات حتى انقسمت الآراء بين معجب بشجاعة الرجل وقدرته على التحكم بالحيوان الخطر، فيما شدد آخرون على أن فعلته هذه نوع من أنواع التهوّر، خصوصاً أن هذا النوع يعد واحداً من أخطر أنواع الأفاعي التي تعيش في السودان.

أنواع خطرة

يشار إلى أن أنواعاً كثيرة من الأفاعي الخطرة تعيش في السودان، بينها بلا شك مامبا جيمسون، وهي أفعى شديدة السمية مثلها مثل جميع أنواع المامبا الأخرى.

وتعيش هذه الأنواع في الأجزاء الجنوبية من السودان، وتتغذى بشكل رئيسي على الطيور والثدييات الصغيرة.

أيضاً هناك الأفعى النفاثة، وتعيش في إفريقيا جنوب الصحراء، ويمكن العثور عليها في الأجزاء الجنوبية والشرقية من السودان.

وهناك أنواع أخرى خطرة كثيرة تعمل السلطات في السودان على التحذير منها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

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