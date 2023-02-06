اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Fire
تعبيرية

مأساة مروعة.. حريق يلتهم 7 أطفال ووالدتهم في شرق باريس

الأب نجا من الحادث بعد إصابته بحروق بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى

ليل (فرنسا) - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قضى 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما ووالدتهم، ليل الأحد، بحريق في منزلهم في بلدة شارلي-سور-مارن على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق باريس، على ما أفاد الدرك وعناصر إطفاء.

وانتُشل الوالد الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونُقل إلى المستشفى، كما أضاف المصدران.

وأوضح الدرك أن الأطفال، وهم 5 فتيات وصبيان، والوالدَين كانوا ينامون في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق. وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12,52 صباحا (23,52 بتوقيت غرينتش).

براءة 6 محامين مصريين أثارت قضيتهم أزمة في مرسى مطروح مصر براءة 6 محامين مصريين أثارت قضيتهم أزمة في مرسى مطروح

وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح، وفقا للدرك.

وتعود آخر مأساة مماثلة إلى ليل 15ديسمبر، وقُتل فيها 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بحريق مبنى من 7 طوابق يقع في حي شعبي في فو-ان-فلان قرب ليون (جنوب شرق فرنسا).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط