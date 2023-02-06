مأساة مروعة.. حريق يلتهم 7 أطفال ووالدتهم في شرق باريس

قضى 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما ووالدتهم، ليل الأحد، بحريق في منزلهم في بلدة شارلي-سور-مارن على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق باريس، على ما أفاد الدرك وعناصر إطفاء.

وانتُشل الوالد الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونُقل إلى المستشفى، كما أضاف المصدران.

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وأوضح الدرك أن الأطفال، وهم 5 فتيات وصبيان، والوالدَين كانوا ينامون في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق. وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12,52 صباحا (23,52 بتوقيت غرينتش).

وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح، وفقا للدرك.

وتعود آخر مأساة مماثلة إلى ليل 15ديسمبر، وقُتل فيها 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بحريق مبنى من 7 طوابق يقع في حي شعبي في فو-ان-فلان قرب ليون (جنوب شرق فرنسا).