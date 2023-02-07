"فود بلوغر" روسية تزعج موسكو.. وحكم بسجنها 9 سنوات

قضت محكمة في موسكو الاثنين بسجن مدونة (فود بلوغر) ومؤلفة كتب طبخ شهيرة تسع سنوات بعد إدانتها غيابياً بنشر معلومات كاذبة عن الجيش.

ووجّهت اتهامات إلى فيرونيكا بيلوتسيركوفسكايا، التي تعيش خارج البلاد، بسبب منشوراتها على موقع "إنستغرام"، والتي زعمت السلطات أنها تحتوي على "معلومات كاذبة عن عمد حول استخدام الجيش للاتحاد الروسي من أجل تدمير مدن ومدنيين في أوكرانيا، وبينهم أطفال".

مادة اعلانية

وردت بيلوتسيركوفسكايا، التي كتبت على ملفها الشخصي بإنستغرام إنها "ولدت في أوديسا جنوبي أوكرانيا"، على قرار المحكمة بالقول: "أنا من ناحية مرتبكة، ومن ناحية أخرى فخورة بالطبع".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية بدء مقاضاة بيلوتسركوفسكايا في 16 مارس 2022 بعد أسابيع من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وهذه أول قضية معروفة يقضى فيها بموجب قانون جديد يعاقب على نشر معلومات تحط من قدر الجيش الروسي.

وأصدرت السلطات الروسية أمر اعتقال بحق بيلوتسيركوفسكايا غيابياً، ووضعتها على قائمة المطلوبين، وصادرت أصولاً لها بقيمة 153 مليون روبل (حوالي 2.2 مليون دولار).



فيرونيكا بيلوتسيركوفسكايا فيرونيكا بيلوتسيركوفسكايا

كما أعلنت أنها "عميلة أجنبية"، وهو تصنيف ينطوي على مزيد من التدقيق الحكومي.

وحُكم على بيلوتسيركوفسكايا حتى الآن بأطول عقوبة سجن بموجب القانون الجديد، وهي ثاني شخصية عامة بارزة تدان غيابياً.

وقضت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي بسجن ألكسندر نيفزوروف، الصحفي التلفزيوني والنائب البرلماني السابق، غيابياً ثماني سنوات بنفس التهم.

واتُهم نيفزوروف بنشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قصف روسي لمستشفى ولادة في مدينة ماريوبول الأوكرانية. ونفت موسكو بشدة تورطها في هذا القصف.