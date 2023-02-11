تخيل بكم بيع الرسم الأصلي لغلاف "تان تان في أميركا"!

بيع الرسم الأصلي لغلاف مجلّد قصة "تان تان في الولايات المتحدة" الشهيرة الذي أنجزه الفنان إيرجيه عام 1942، لقاء 2,16 مليون يورو، خلال مزاد نُظّم الجمعة في باريس، وبقي المبلغ بعيداً تالياً عن رقم الـ3,2 ملايين القياسي الذي حققته عملية بيع رسم آخر للفنان البلجيكي.

وأعلنت دار "آر كوريال" أنّ الرسم بيع في المزاد مقابل 2158400 يورو، مشيرةً إلى أنّ المبلغ يمثل "رقماً قياسياً عالمياً لرسم أصلي بالأبيض والأسود يعود إلى إيرجيه".

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وطُرح الرسم بداية بسعر راوح بين 2,2 و3,2 ملايين يورو، ويظهر فيه أحد زعماء الهنود الحمر في الولايات المتحدة يرتدي لباساً تقليدياً ويشير بإصبعه نحو "تان تان" المُقيّد على أحد العواميد، فيما يلوّح بفأس يمسكها بيده الأخرى.

وتكمن أهمية هذا الرسم خصوصاً في حجمه الكبير (52,3 سنتيمتراً × 36 سنتيمتراً).

ولم يرغب بائع الرسم في ذكر هويته، فيما أشارت دار المزادات إلى أنه هاوي جمع بلجيكي.

وفي يناير 2021، أعلنت الدار أن رسماً للفنان إيرجيه أعدّه عام 1936 لغلاف أحد مجلدات مغامرات "تان تان" بعنوان "زهرة اللوتس الأزرق" حقق رقماً قياسياً إذ بيع مقابل مبلغ 3,2 ملايين يورو متضمناً النفقات.

وبيع هذا الرسم الشهير الذي يظهر تنيناً أسود على خلفية حمراء لأفراد من عائلة كاسترمان، الذين أكدوا أنّ والدهم جان-بول حصل على الرسم "كهدية" من إيرجيه خلال عشاء عائلي عام 1930.

وكان جان بول الذي أصبح في ما بعد مديراً لدار نشر "كاسترمان"، يبلغ حينها 7 سنوات. ويُعتقد أن الطفل طوى الرسم إلى ستة أجزاء واحتفظ به في درج مدى عقود.

واتهم رودويل عائلة كاسترمان بعدم إعادة الرسم لمالكيه الأصليين. وكانت مديرة "آر كوريال" في بلجيكا فينسيان دو ترو أكدت أنّ التوتر زال، وكان مالكو حقوق إيرجيه سعداء بالرقم الذي حققته عملية بيع الرسم.

وبيع الرسم الخاص بغلاف مجلّد "المستكشفون على سطح القمر" عام 2016 لقاء 1,55 مليون يورو.

وتستقطب الرسوم الأصلية للشرائط المصوّرة في السنوات الأخيرة، عدداً متزايداً من هواة الجمع الذين غالباً ما يكونون من الأغنياء، وهو ما يفسّر الأسعار العالية التي تُباع فيها الأعمال.

عشرات ملايين النسخ

وليس الرسم الذي بيع الجمعة الغلاف الأصلي بالمعنى الدقيق للكلمة. إذ سبق للكتاب أن ظهر للمرة الأولى عام 1923 مع غلاف يبرز "تان تان" مرتدياً زيّ رعاة البقر، ثم عام 1937 مع غلاف يمتطي فيه "تان تان" حصاناً.

وأعاد إيرجيه تصميم الغلاف عام 1942، مبرزاً "تان تان" هذه المرة مُقيّداً على أحد العواميد. وجرى اختيار هذا الرسم المُنجز بالحبر الهندي لأول إصدار ملوّن للكتاب الذي نُشر عام 1946، وطُبع من هذه النسخة مذّاك عشرات ملايين الكتب.

وكان الرسم عُرض عام 2009 في باريس وعام 2010 وفي لوزان (سويسرا). وأكدت مديرة "آر كوريال" أنه "مُوثّق وأصلي".

ويُعتبر "تان تان في الولايات المتحدة" أحد أنجح المجلدات ضمن سلسلة القصص إلى جانب "تان تان في الكونغو" و"زهرة اللوتس الأزرق" و"المستكشفون على سطح القمر".

ويملك حقوق رسم "تان تان" ورثة إيرجيه الذين يديرون العمل عبر شركة "تانتان ماجيناسيو" ("Tintinimaginatio").

وتثير عمليات البيع المرتبطة بـ"تان تان" ردود أفعال ورثة إيرجيه وتحديداً رجل الأعمال البريطاني نك رودويل، وهو الزوج الثاني لفاني فلامينك، أرملة إيرجيه، إلا أنهم لم يتخذوا أي خطوة في شأن هذا المزاد.