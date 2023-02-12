تصرفات غير لائقة طوال الليل.. ورطة قد تقود نيمار للمحكمة

ورطة كبيرة وقع فيها النجم البرازيلي نيمار قبل أيام من مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.
حفلات صاخبة
فقد تسبب نجم نادي العاصمة الفرنسية في إزعاج سكان الحي في مدينة "بوجيفال"، الذي يعيش فيه بسبب الحفلات المستمرة التي يقيمها داخل فيلته، وفق ما أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.
وأفادت الصحيفة بأن نيمار يقوم بهذه الحفلات منذ عدة أشهر، لدرجة أن سكان مدينة "بوجيفال" فكروا في اللجوء للمحكمة لمقاضاته بسبب الضوضاء.
"غير محترم"
من جهته، وصف عمدة الحي لوك واتيل اللاعب البرازيلي بـ"غير المحترم"؛ متعهدًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقال: "يمكننا أن نتحدث كثيرًا عنه، ولكن ماذا تريد أن تفعل في مواجهة شخص لا يهتم بدفع غرامة قدرها 135 يورو مقابل ما يكسبه".
إلى هذا، يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للقاء قوي مع بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء 14 فبراير، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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