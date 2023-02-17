نيمار يثير ضجة بساندويتش "هامبرغر".. ومدرب سان جيرمان يعلق

أثار تناول نجم البرازيل نيمار وجبة سريعة (تتكون من ساندويتش هامبرغر) بعد ساعات قليلة من خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، ضجة في الأوساط الرياضية، ما دفع مدرب باريس سان جيرمان، للتعليق على ذلك.

فقد قال كريستوف غالتيه في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة ليل "ما قاله اللاعب الفرنسي كيليان مبابي عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ، بأنه يجب الأكل والنوم جيدا استعدادا لمباراة العودة، لا يختلف عما قاله سابقاً في غرفة خلع الملابس".

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كما أضاف "لقد تحدث مبابي بكل نضج وجدية، ولكن لا أريد الربط بين ما قاله وما فعله نيمار في مطعم للوجبات السريعة".

Neymar a été aperçu dans un restaurant McDonald's après avoir participé à un tournoi de poker hier soir. 🍔



(IG : guipitta_) pic.twitter.com/Zvvdk5UEZa — Footballogue (@Footballogue) February 16, 2023

وأشار "لقد رأيت صورة نيمار وتحدثت معه، ونقلت له وجهة نظري، لن أكشف بالطبع عن تفصيل ما دار بيننا. من حق نيمار أن يمارس هواياته في الإجازة".

وكشف غالتيه أنه تحدث عبر الهاتف أمس الخميس، مع رئيس النادي ناصر الخليفي، والمستشار الرياضي لويس كامبوس، مضيفاً "كما تحدثت صباح اليوم مع بعض اللاعبين بشكل فردي".

يذكر أن الفريق الباريسي خسر على أرضه يوم الثلاثاء أمام النادي الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لتكون المرة الأولى التي يخسر فيها 3 مباريات متتالية في كل البطولات منذ 2011، وحينها صرح مبابي لوسائل الإعلام بأنه يحب على لاعبي الفريق العمل بجد في حال أرادوا التأهل وأن يناموا مبكراً ويتناولوا الغذاء الصحي.