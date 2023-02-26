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A photograph taken on February 24, 2023 shows a stamp reproducing a drawing of the famous British artist Banksy during their presentation at the main post office in Kyiv, on the first anniversary of the Russian invasion of Ukraine. Residents of Kiev flocked to the main post office of the capital to get a new stamp reproducing a drawing of the famous British artist Banksy made on the wall of a destroyed building in Borodyanka. The work depicts a child judoka throwing a man also in judo clothing to the ground. On the bottom of the stamp was added the inscription Fuck yourself Putin, in reference to the judo practiced by the Russian president. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE
طابع البريد الجديد
روسيا و أوكرانيا

بوتين يظهر على طابع بريد أوكراني.. وهذه دلالته

الطابع يظهر لاعب جودو صغير السن يطرح على البساط رجلاً بالغاً، وهو أساساً جدارية رسمها الفنان بانكسي على مبنى مدمّر في كييف

العربية.نت
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أصدرت هيئة البريد الأوكرانية الجمعة طابعاً يحمل رسماً للفنان البريطاني بانكسي يمثّل لاعب جودو صغير السن يطرح على البساط رجلاً بالغاً، وهو أساساً جدارية رُسمت على مبنى مدمّر في كييف ترمز إلى تغلّب أوكرانيا على روسيا.

ويشير عمل الفنان إلى الجيش الأوكراني الذي يطرح أرضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحائز حزاماً أسود في رياضة الجودو.

جدارية بانكسي التي تم تحويلها لطابع بريدي
من 3
  • جدارية بانكسي التي تم تحويلها لطابع بريدي
  • طابع البريد الجديد
  • ازدحام في مركز بريد في كييف لشراء الطابع الجديد
(3 صور)
جدارية بانكسي التي تم تحويلها لطابع بريدي
جدارية بانكسي التي تم تحويلها لطابع بريدي
طابع البريد الجديد
طابع البريد الجديد
ازدحام في مركز بريد في كييف لشراء الطابع الجديد
ازدحام في مركز بريد في كييف لشراء الطابع الجديد
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وأضيفت على أسفل الجهة اليسرى من الطابع الجديد عبارة "انسحب يا بوتين".

وكان بانكسي نفذ هذا الرسم على حائط مدمّر في مدينة بوروديانكا شمال غرب كييف التي أدّت الغارات الجوية الروسية في بداية العملية العسكرية الروسية قبل عام تماماً إلى تحويل عدد كبير من مبانيها أنقاضاً.

وظهرت في شوارع كييف عام 2022 رسوم أخرى لبانكسي.

وقصد العشرات من سكان كييف الجمعة المركز الرئيسي للبريد في ساحة ميدان الشهيرة بوسط العاصمة لشراء هذه الطوابع الجديدة.

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