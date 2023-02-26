بوتين يظهر على طابع بريد أوكراني.. وهذه دلالته

أصدرت هيئة البريد الأوكرانية الجمعة طابعاً يحمل رسماً للفنان البريطاني بانكسي يمثّل لاعب جودو صغير السن يطرح على البساط رجلاً بالغاً، وهو أساساً جدارية رُسمت على مبنى مدمّر في كييف ترمز إلى تغلّب أوكرانيا على روسيا.

ويشير عمل الفنان إلى الجيش الأوكراني الذي يطرح أرضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحائز حزاماً أسود في رياضة الجودو.





جدارية بانكسي التي تم تحويلها لطابع بريدي طابع البريد الجديد ازدحام في مركز بريد في كييف لشراء الطابع الجديد

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وأضيفت على أسفل الجهة اليسرى من الطابع الجديد عبارة "انسحب يا بوتين".

وكان بانكسي نفذ هذا الرسم على حائط مدمّر في مدينة بوروديانكا شمال غرب كييف التي أدّت الغارات الجوية الروسية في بداية العملية العسكرية الروسية قبل عام تماماً إلى تحويل عدد كبير من مبانيها أنقاضاً.

وظهرت في شوارع كييف عام 2022 رسوم أخرى لبانكسي.

وقصد العشرات من سكان كييف الجمعة المركز الرئيسي للبريد في ساحة ميدان الشهيرة بوسط العاصمة لشراء هذه الطوابع الجديدة.