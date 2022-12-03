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A new graffiti in Banksy's signature style, although not posted by the mercurial artist on social media, is seen on the wall of a destroyed building in the Ukrainian town of Hostomel, which had been occupied by Russia until April and heavily damaged by fighting in the early days of Russian invasion, November 13, 2022. REUTERS/Gleb Garanich
الجدارية التي رسمها بانكسي والتي سرقت الجمعة
روسيا و أوكرانيا

ضبط 8 أشخاص سرقوا جدارية رسمها أشهر فناني الغرافيتي لدعم كييف

الجدارية التي رسمها بانكسي قرب بقايا متفحمة لنافذة في بلدة غوستوميل تصوّر شخصاً يرتدي ثياب النوم ويضع قناع غاز ويحمل مطفأة حريق

العربية.نت
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أوقِف ثمانية أشخاص بسبب سرقة لوحة رسمها فنان الغرافيتي البريطاني الشهير بانكسي عن جدار في ضواحي كييف، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت.

والجدراية التي تصوّر شخصاً يرتدي ثياب النوم ويضع قناع غاز ويحمل مطفأة حريق قرب بقايا متفحمة لنافذة في بلدة غوستوميل كانت قد فُقدت، أمس الجمعة.

الحائط الذي أزيلت منه الجدارية
الحائط الذي أزيلت منه الجدارية

وقال حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، على تلغرام مساء الجمعة: "حاولت مجموعة من الأشخاص سرقة جدارية بانكسي. اقتطعوا العمل من جدار منزل دمره الروس"، وأرفق صورة تظهر فجوة في الحائط حيث كان الرسم.

وأضاف: "قبض على أشخاص عديدين على الفور. الرسم في حالة جيدة وفي أيدي السلطات".

الجدارية المسروقة بأيدي الشرطة
الجدارية المسروقة بأيدي الشرطة
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وأشار إلى أن أعمالاً أخرى في المنطقة يعتقد أنها لبانكسي تخضع لحماية الشرطة.

من جانبه، قال قائد شرطة كييف، أندريه نيبيتوف، إنه جرى تحديد "ثمانية أشخاص" يشتبه في تورّطهم في عملية السرقة وفُتح تحقيق أولي في الواقعة.

وأوضح: "تتراوح أعمارهم بين 27 و60 عاماً. إنهم من سكان كييف وتشركاسي" على مسافة 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة.

الجدارية التي رسمها بانكسي والتي سرقت الجمعة
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  • الجدارية التي رسمها بانكسي والتي سرقت الجمعة
  • جدارية أخرى في أوكرانيا نسبت لبانكسي
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الجدارية التي رسمها بانكسي والتي سرقت الجمعة
الجدارية التي رسمها بانكسي والتي سرقت الجمعة
جدارية أخرى في أوكرانيا نسبت لبانكسي
جدارية أخرى في أوكرانيا نسبت لبانكسي
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