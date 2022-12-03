ضبط 8 أشخاص سرقوا جدارية رسمها أشهر فناني الغرافيتي لدعم كييف

أوقِف ثمانية أشخاص بسبب سرقة لوحة رسمها فنان الغرافيتي البريطاني الشهير بانكسي عن جدار في ضواحي كييف، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت.

والجدراية التي تصوّر شخصاً يرتدي ثياب النوم ويضع قناع غاز ويحمل مطفأة حريق قرب بقايا متفحمة لنافذة في بلدة غوستوميل كانت قد فُقدت، أمس الجمعة.

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وقال حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، على تلغرام مساء الجمعة: "حاولت مجموعة من الأشخاص سرقة جدارية بانكسي. اقتطعوا العمل من جدار منزل دمره الروس"، وأرفق صورة تظهر فجوة في الحائط حيث كان الرسم.

وأضاف: "قبض على أشخاص عديدين على الفور. الرسم في حالة جيدة وفي أيدي السلطات".

وأشار إلى أن أعمالاً أخرى في المنطقة يعتقد أنها لبانكسي تخضع لحماية الشرطة.

من جانبه، قال قائد شرطة كييف، أندريه نيبيتوف، إنه جرى تحديد "ثمانية أشخاص" يشتبه في تورّطهم في عملية السرقة وفُتح تحقيق أولي في الواقعة.

وأوضح: "تتراوح أعمارهم بين 27 و60 عاماً. إنهم من سكان كييف وتشركاسي" على مسافة 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة.