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من مقطع الفيديو على قناة دميترو كوماروف في يوتيوب
من مقطع الفيديو على قناة دميترو كوماروف في يوتيوب
فيديو وصور

سرير وتلفاز وتمثال لتشرشل.. هكذا يبدو مخبأ زيلينسكي

دبي - العربية.نت
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أظهر لقطات من برنامج وثائقي مخبأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحت الأرض والذي يعيش فيه منذ العام الماضي بعد بدء الاجتياح الروسي لشرق البلاد.

وفي مقابلة مع الصحافي الأوكراني دميترو كوماروف، أظهر زيلينسكي للأوكرانيين المساحة الصغيرة التي يعيش فيها حيث يتخذ قرارات حيوية، ويعقد اجتماعات، ويتصل برؤساء دول من جميع أنحاء العالم عبر الهاتف.

وفي مشروع وثائقي لكوماروف بعنوان "عام"، تضمن لقطات من غرفة نوم زيلينسكي وخزانة ملابسه ومكتبه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الأحد.

تمثال لتشرشل

وأظهرت الصور مكتب زيلينسكي يحث توجد نماذج للطائرات وصورة له ولزوجته أولينا مع طفليهما، بالإضافة إلى تمثال للزعيم البريطاني ونستون تشرشل.

(من الفيديو)تمثال لتشرشل على مكتب زيلينسكي
(من الفيديو)تمثال لتشرشل على مكتب زيلينسكي

كما تم تزيين مكتبه بنماذج من الدبابات والعلم الأوكراني.

وعرض زيلينسكي على كوماروف غرفة كبيرة كاملة بها طاولات وكراسي، حيث شارك ذكرياته وأفكاره الأولية مع الشعب الأوكراني.

ملابس باللون الكاكي

بعد ذلك، أظهر للصحافي مكتبه الرسمي، حيث نشر الغالبية العظمى من مقاطع الفيديو الخاصة بتحديثات الحرب والتي طلب فيها كذلك المساعدة من الدول الغربية.

بالإضافة إلى المساحات المكتبية الواسعة، كشفت الصور خزانة ملابس مليئة تقريباً باللون الكاكي وملابس وقت الحرب، والتي اشتهر بارتدائها منذ بداية الحرب.

يذكر أن الصحافي الأوكراني دميترو كوماروف كان من أوائل الصحافيين الذين وثقوا أحداث الحرب في منطاق مثل بوتشا وإيربين وهوستوميل.

ولديه أكثر من ثلاثة ملايين مشترك في قناته على يوتيوب حيث يسعى لمواصلة تقديم التقارير من جميع أنحاء البلاد.

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