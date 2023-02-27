عثروا على جمجمتها وضلوع.. جديد عارضة أزياء وجدت مقطعة

في جديد قضية مقتل عارضة أزياء تبلغ 28 عاماً عُثر على جثتها مقطّعة، الأسبوع الماضي، بعد مشاجرة على مسألة مالية مع عائلة زوجها السابق، تكشفت مزيد من التفاصيل عن الحادثة المروعة.

فقد كشف مسؤول في شرطة هونغ كونغ عن العثور على المزيد من أشلاء نجمة شبكات التواصل آبي تشوي بعد تفتيش منزل ومقبرة أمس الأحد، مبينا أنه تم العثور على جمجمتها وشعر وعدة ضلوع تعود للضحية في قدر كبير داخل الشقة السكنية.

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وقال الضابط إن هناك ثقبا صغيرا في مؤخرة الجمجمة، يعتقد أنه دليل على "هجوم مميت" على الضحية.

الزوج ووالده وشقيقه متهمون رسمياً

إلى ذلك، تم اتهام زوج تشوي السابق، أليكس كوونغ كونغ تشي (28 عاماً)، ووالده وشقيقه رسمياً بالقتل، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان".

كذلك، اتُهمت والدة كوونغ بإفساد مجرى العدالة، ومن المتوقع أن يمثل الثلاثة أمام المحكمة اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة أيضا إنها ألقت القبض على شخص رابع، وأضافت خامسا إلى قائمة المشتبه بهم المتورطين في مقتل تشوي.

أشلاء في ثلاجة

جاء هذا الإعلان بعد أن أجرت الشرطة تفتيشا في منزل في قرية تاي بو الريفية ومقبرة في تسونغ كوان أو، للبحث عن المزيد من أجزاء جسد العارضة الشابة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة أن أجزاء من جثة نجمة شبكات التواصل آبي تشوي كانت موجودة في منزل قروي جُهّز خصيصاً لتقطيعها بعدما فُقدت منذ الأربعاء الماضي. كما تم العثور على أعضاء من جسمها داخل ثلاجة لكن بدون الرأس.

كذلك ضبطت الشرطة في الموقع منشاراً كهربائياً ومفرمة لحم تم استخدامهما لتقطيع الجثة.