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Britain's Meghan, Duchess of Sussex, cries as she, Prince Harry, Duke of Sussex, Queen Camilla and King Charles attend the state funeral and burial of Britain's Queen Elizabeth, in London, Britain, September 19, 2022. REUTERS/Toby Melville/File Photo. TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH YEAR-END ROYALS FOR THIS STORY. SEARCH REUTERS YEAR-END FOR ALL BEST OF 2022 PACKAGES.
الأمير هاري وميغان مع الملك تشارلز وكاميلا خلال جنازة الملكة اليزابيث في سبتمبر الماضي

عبر الإيميل.. الملك تشارلز يدعو هاري وميغان لحفل التتويج

الأمير هاري وزوجته لم يعلنا بعد قرارهما بشأن حضور الحفل الذي سيتم في مايو المقبل

لندن - رويترز
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قال متحدث باسم الأمير هاري الأحد إن دوق ساسكس وزوجته ميغان تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز، لكنهما لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران.

وكان الزوجان قد أطلقا تصريحات مسيئة بحق الملك تشارلز والأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة في مذكرات نُشرت مؤخراً وفي فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية، مما ألقى بظلاله على الاستعدادات للحدث الذي سيقام في مايو.

كتاب الأمير هاري في المكتبات
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وأثارت هذه الانتقادات اللاذعة للعائلة المالكة شكوكاً حول دعوة الأمير هاري، الذي تنحى عن واجباته الملكية في 2020، لحضور حفل التتويج وما إذا كان سيحضر إذا وُجهت له الدعوة.

وقال متحدث باسم الأمير هاري: "يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخراً مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص حفل التتويج".

وأضاف: "لن نكشف الآن عن قرار الدوق والدوقة النهائي بشأن حضور الحفل".

من جهته لم يعلّق قصر باكنغهام على موضوع الدعوة وحضور الأمير وزوجته.

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