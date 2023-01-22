هكذا سيتم الاحتفال بتتويج تشارلز ملكاً على بريطانيا
قصر بكنغهام كشف أن الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث في مايو المقبل سيتضمن مواكب تقليدية وحفلاً موسيقياً في قلعة وندسور
أعلن قصر بكنغهام، أمس السبت، أنه سيتم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مايو المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية.
وأصبح تشارلز (74 عاماً) ملكاً بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي. وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا يوم السبت الموافق السادس من مايو.
ويُعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023، ولكن طغت عليه حتى الآن هذا العام مذكرات نجل الملك الأمير هاري، التي وجه فيها اتهامات للملك وأفراد آخرين من الأسرة.
وقال قصر بكنغهام الذي نشر تفاصيل التتويج، إن البريطانيين الذين حصلوا بالفعل على إجازة إضافية في الثامن من مايو احتفالاً بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات وحفل موسيقي خاص، بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة.
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