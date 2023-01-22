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Britain's King Charles looks on at the Victoria and Albert Museum (V&A) in London, Britain November 3, 2022. REUTERS/John Sibley
الملك تشارلز
بريطانيا

هكذا سيتم الاحتفال بتتويج تشارلز ملكاً على بريطانيا

قصر بكنغهام كشف أن الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث في مايو المقبل سيتضمن مواكب تقليدية وحفلاً موسيقياً في قلعة وندسور

لندن - رويترز
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أعلن قصر بكنغهام، أمس السبت، أنه سيتم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مايو المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية.

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وأصبح تشارلز (74 عاماً) ملكاً بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي. وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا يوم السبت الموافق السادس من مايو.

ويُعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023، ولكن طغت عليه حتى الآن هذا العام مذكرات نجل الملك الأمير هاري، التي وجه فيها اتهامات للملك وأفراد آخرين من الأسرة.

وقال قصر بكنغهام الذي نشر تفاصيل التتويج، إن البريطانيين الذين حصلوا بالفعل على إجازة إضافية في الثامن من مايو احتفالاً بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات وحفل موسيقي خاص، بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة.

تشارلز وكاميلا مع هاري وميغان خلال دفن الملكة اليزابيث في سبتمبر الماضي
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  • تشارلز وكاميلا مع هاري وميغان خلال دفن الملكة اليزابيث في سبتمبر الماضي
  • تشارلز يزور مؤسسة خيرية في اسكتلندا في يناير الحالي
  • تشارلز وويليام خلال مناسبة ملكية في نوفمبر الماضي
  • تشارلز يلتقي رئيس الوزراء ريتشي سوناك في أكتوبر الماضي
  • تشارلز وكاميلا خلال احتفال ملكي في يونيو الماضي
(5 صور)
تشارلز وكاميلا مع هاري وميغان خلال دفن الملكة اليزابيث في سبتمبر الماضي
تشارلز وكاميلا مع هاري وميغان خلال دفن الملكة اليزابيث في سبتمبر الماضي
تشارلز يزور مؤسسة خيرية في اسكتلندا في يناير الحالي
تشارلز يزور مؤسسة خيرية في اسكتلندا في يناير الحالي
تشارلز وويليام خلال مناسبة ملكية في نوفمبر الماضي
تشارلز وويليام خلال مناسبة ملكية في نوفمبر الماضي
تشارلز يلتقي رئيس الوزراء ريتشي سوناك في أكتوبر الماضي
تشارلز يلتقي رئيس الوزراء ريتشي سوناك في أكتوبر الماضي
تشارلز وكاميلا خلال احتفال ملكي في يونيو الماضي
تشارلز وكاميلا خلال احتفال ملكي في يونيو الماضي
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