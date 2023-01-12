أول ظهور للعائلة الملكية منذ نشر مذكرات الأمير هاري
توجّه الملك تشارلز إلى اسكتلندا للقاء مجموعات محلية تساعد في التغلب على العزلة الريفية، بينما بدا أمير وأميرة ويلز هادئين فيما وصلا إلى الافتتاح الرسمي لمستشفى رويال ليفربول الجامعي
ظهر أفراد العائلة الملكية البريطانية علناً، اليوم الخميس، لأول مرة منذ نشر مذكرات الأمير هاري التي أثارت جدلاً، وزاروا جمعيات خيرية ومستشفى، بينما استمروا في الاضطلاع بواجباتهم الملكية.
وتوجّه الملك تشارلز الثالث إلى اسكتلندا للقاء مجموعات محلية تساعد في التغلب على العزلة الريفية، بينما بدا أمير وأميرة ويلز هادئين فيما وصلا إلى الافتتاح الرسمي لمستشفى رويال ليفربول الجامعي في المدينة.
الكتاب الذي صدر بعنوان "الاحتياطي" يقدم مجموعة من اللمحات الكاشفة والاتهامات الموجهة للعائلة الملكية، ونشرت منه مقاطع في وسائل إعلام حول العالم.
في الكتاب يتذكر هاري (38 عاماً) حزنه على وفاة والدته الأميرة ديانا، ومعركته مع شقيقه ويليام، وعدم ارتياحه لدور "الاحتياطي" الملكي في ظلال شقيقه الأكبر وريث العرش.
وفي سلسلة مقابلات بمناسبة صدور لكتاب، اتهم هاري وسائل الإعلام بالوقوف وراء مشكلاته، وقال إن تغطية غير عادلة أسهمت في صدع بعلاقته بشقيقه.
كما اتهم أعضاء من العائلة الملكية بتسريب قصص للإعلام لتلطيخ سمعتهم.
ويتسابق الناس لشراء الكتاب، إذ أعلنت دار بينغوين راندوم هاوس للنشر الأربعاء أن مبيعات أول يوم من الكتاب تجاوزت 1.4 مليون نسخة.
وتتضمن تلك الأرقام مبيعات الكتب ذات الغلاف المصقول والكتاب الصوتي والكتاب الإلكتروني المباعة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
-
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيساً لمؤتمر المناخ "كوب 28"يعقد المؤتمر بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، وسيشهد أول تقييم عالمي منذ اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015 اقتصاد
-
ماني سيعود في موعد "أبكر من المتوقع"أعلن مدرب بايرن ميونخ الألماني، يوليان ناغلسمان، يوم الخميس، أن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني "سيعود في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزًا ... رياضة
-
قائد روسي بارز يتفقد "الاستعداد القتالي" في بيلاروسياأوكرانيا تحذر من أن بوتين قد يحاول استخدام بيلاروسيا لشن عملية برية جديدة عليها من جهة الشمال العرب والعالم