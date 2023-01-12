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Britain's King Charles III visits Aboyne and Mid Deeside Community Shed to meet with local hardship support groups and tour the new facilities, in Aboyne, Aberdeenshire, Britain, January 12, 2023. Andrew Milligan/Pool via REUTERS
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا

أول ظهور للعائلة الملكية منذ نشر مذكرات الأمير هاري

توجّه الملك تشارلز إلى اسكتلندا للقاء مجموعات محلية تساعد في التغلب على العزلة الريفية، بينما بدا أمير وأميرة ويلز هادئين فيما وصلا إلى الافتتاح الرسمي لمستشفى رويال ليفربول الجامعي

العربية.نت – وكالات
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ظهر أفراد العائلة الملكية البريطانية علناً، اليوم الخميس، لأول مرة منذ نشر مذكرات الأمير هاري التي أثارت جدلاً، وزاروا جمعيات خيرية ومستشفى، بينما استمروا في الاضطلاع بواجباتهم الملكية.

وتوجّه الملك تشارلز الثالث إلى اسكتلندا للقاء مجموعات محلية تساعد في التغلب على العزلة الريفية، بينما بدا أمير وأميرة ويلز هادئين فيما وصلا إلى الافتتاح الرسمي لمستشفى رويال ليفربول الجامعي في المدينة.

الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
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  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
  • الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
(15 صور)
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا
الملك تشارلز اليوم في اسكتلندا

الكتاب الذي صدر بعنوان "الاحتياطي" يقدم مجموعة من اللمحات الكاشفة والاتهامات الموجهة للعائلة الملكية، ونشرت منه مقاطع في وسائل إعلام حول العالم.

في الكتاب يتذكر هاري (38 عاماً) حزنه على وفاة والدته الأميرة ديانا، ومعركته مع شقيقه ويليام، وعدم ارتياحه لدور "الاحتياطي" الملكي في ظلال شقيقه الأكبر وريث العرش.

أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
من 11
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
  • أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
(11 صور)
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
أمير وأميرة ويلز في مستشفى رويال ليفربول الجامعي
بعد نشر فضائحه على الملأ.. هاري غير مرحب به في حفل تتويج والده الأخيرة بريطانيا بعد نشر فضائحه على الملأ.. هاري غير مرحب به في حفل تتويج والده

وفي سلسلة مقابلات بمناسبة صدور لكتاب، اتهم هاري وسائل الإعلام بالوقوف وراء مشكلاته، وقال إن تغطية غير عادلة أسهمت في صدع بعلاقته بشقيقه.

كما اتهم أعضاء من العائلة الملكية بتسريب قصص للإعلام لتلطيخ سمعتهم.

ويتسابق الناس لشراء الكتاب، إذ أعلنت دار بينغوين راندوم هاوس للنشر الأربعاء أن مبيعات أول يوم من الكتاب تجاوزت 1.4 مليون نسخة.

وتتضمن تلك الأرقام مبيعات الكتب ذات الغلاف المصقول والكتاب الصوتي والكتاب الإلكتروني المباعة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

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