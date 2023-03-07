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حكيمي وزوجته
حكيمي وزوجته من حسابها على انستغرام

حيّرت الجمهور.. ماذا فعلت زوجة أشرف حكيمي بصورهما؟

دبي - العربية.نت
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لا يزال اللاعب المغربي الشهير ومدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، منذ الإعلان عن توجيه الادعاء الفرنسي تهمة الاغتصاب بحقه يحصد الأضواء وعناوين الأخبار.

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فبعد أن حذفت زوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك مجموعة من صورها مع زوجها المتهم من حسابها على "إنستغرام" عقب الإعلان عن الواقعة، يبدو أنها أعادتها مجدداً.

أخفتهم فقط؟

وبالعودة إلى حساب عبوك وهو حساب عام، يجد المتصفح بعضا من صورها مع اللاعب ما زالت موجودة وباستطاعة الجميع رؤيتها.

فيما يبدو أنها كانت استعملت خاصية "الأرشيف" عبر المنصة، والتي تتيح للمستخدمين إخفاء الصور ثم إعادتها وقتما يشاؤون.

حكيمي وزوجته من حسابها على انستغرام
حكيمي وزوجته من حسابها على انستغرام

إلى ذلك، أوضحت بعض التعليقات رداً على الموضوع، أن النجمة لربما لم تتخذ حتى الآن قرارها بالانفصال النهائي عن زوجها.

إجراءات للانفصال؟!

يشار إلى أن أخباراً كانت نشرتها وسائل إعلام إسبانية نهاية الأسبوع الماضي، كانت تحدثت عن أن عبوك بدأت بإجراءات الانفصال عن اللاعب الدولي.

حكيمي وزوجته من حسابها على انستغرام
حكيمي وزوجته من حسابها على انستغرام

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم تتحدث عبوك إلى وسائل الإعلام بخصوص اتهام زوجها بالاغتصاب، إلا أنها قامت بتصرف قد يبين ما يدور بينهما، إذ حذفت الكثير من صور أشرف في إشارة إلى أنها ترغب بالابتعاد عنه بعد اتهام الشابة، أو أنها فعلاً بدأت إجراءات الانفصال".

في حين أكدت فاني كولين محامية حكيمي براءة موكلها من اتهامات فتاة فرنسية لها باغتصابها حينما كانت عائلته في إجازة الشهر الماضي، خارج فرنسا، مشددة على أنه هادئ تماماً.

ورأى حكيمي أن اتهام الفتاة له بالاعتداء جنسيا عليها واغتصابها كان "أمراً مدبراً".

إلى ذلك، تحقق النيابة الفرنسية منذ الأسبوع الماضي مع النجم المغربي ولاعب باريس سان جيرمان بعدما اتهمته فتاة في أواخر فبراير بالاعتداء عليها جنسياً في منزله بأحد ضواحي باريس.

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