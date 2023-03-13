حملك أبوك في عينيه.. رسالة مؤثرة من الملكة رانيا لابنتها

نشرت ملكة الأردن، رانيا العبدالله، صوراً من زفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، الذي جرى في القصور الملكية، وكتبت لها رسالة مؤثرة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

فقد كتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه... تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان، فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى".

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وأضافت"ما زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين "واحدة لحسين" كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى، وأحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس. كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك".

ولي العهد يودع شقيقته

من جانبه، قال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عقب حفل زفاف شقيقته الأميرة "ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة". وتابع "كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير".

بحضور ضيوف محليين ومن الخارج

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، الأحد، عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج.

فيما بث الديوان الملكي وقنوات الإعلام الرسمية، على مواقعها وشاشاتها المختلفة مراسم عقد القران وحفل الزفاف.

وجرت مراسم الزفاف في قصر "بيت الأردن" بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

والأميرة إيمان (27 عاماً) هي الثانية من حيث الترتيب في أبناء الملك عبد الله الثاني، بعد شقيقها الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد.