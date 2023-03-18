دول عربية في الواجهة.. العالم الهولندي يلمح لزلزال جديد

يستمر العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، بنشر توقعاته رغم الانتقادات الموجهة له من القطاع العلمي الذي لا يعترف بطريقته، التي تعتمد على حركة الكواكب في توقع النشاط الزلزالي.
فقد نشرت الصفحة الخاصة بهوغربيتس، اليوم السبت، على تويتر توقعات بشأن حدوث نشاط زلزالي مرتبط بحدوث تقلبات في الغلاف الجوي.
Atmospheric fluctuations were difficult to distinguish in recent days. These are our latest estimates. See also the fluctuations discussed in the latest forecast video. pic.twitter.com/cMGlOV1S9q— SSGEOS (@ssgeos) March 18, 2023
وأظهرت الخريطة المنشورة دولاً مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.
وكان هذا الرجل الذي يواجه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل تحدث سابقا عن تأثير اكتمال القمر وتموضع الكواكب مع الأرض على النشاط الزلزالي.
توقع زلزال تركيا
إلا أن خبراء مرموقين أكدوا مراراً خلال الفترة الماضية ألا علاقة للكواكب بحركة الزلازل.
يشار إلى أن اسم هوغربيتس كان طفا إلى السطح الشهر الماضي بعد أن حذر قبل 3 أيام من وقوع الزلزال المدمر يوم السادس من فبراير، من نشاط زلزالي في تركيا.
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