والد ميسي يكشف السر أخيراً.. و"يبق البحصة" حول عرض الهلال

بعد الكم الهائل من التكهنات التي سرت مؤخراً حول العرض المغري الذي تقدم به فريق الهلال السعودي لكرة القدم إلى النجم العالمي ليونيل ميسي، خرج والده ومدير أعماله خورخي عن صمته.

وأكد في تعليق مقتضب في خاصية الستوري على حسابه في انستغرام، اليوم السبت، أن كل ما قيل عن مطالبته الهلال بدفع مبلغ 600 مليون يورو عار من الصحة، ومجرد أخبار كاذبة.

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كما أرفق مجموعة من الأخبار المتعلقة بميسي عبر حسابه على إنستغرام، وعلق قائلاً: "أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟ أين هي الإثباتات؟".

أما حول ما تردد بشأن انتقال النجم الأرجنتيني من النادي الباريسي "باريس سان جيرمان" فأكد أيضا أن الأمر عار من الصحة.

كذلك نفى رفض ميسي خوض التدريبات في فريقه "باريس سان جيرمان".

وكانت العديد من الشائعات التي سرت مؤخراً أفادت بوجود مشاكل بين لاعب الكرة الشهير وإدارة الفريق الباريسي، دفعته إلى عدم المشاركة في تمرينات الخميس.

يذكر أن أسطورة برشلونة، المنصف بأنه أعظم لاعب عبر التاريخ، كان انضم إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 في صفقة انتقال مجانية بعدما عجز برشلونة عن تجديد تعاقده إثر قوانين رابطة الدوري الإسباني وأزمة النادي الكاتالوني المالية.