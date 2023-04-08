اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
This handout photo taken and received by the Ukrainian presidential press service on April 7, 2023, shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L-C) attending a Iftar fast-breaking meal with muslim Ukrainian servicemen, during the Muslim holy month of Ramadan, in Kyiv, amid Russia's military invasion on Ukraine. The Ukrainian president on April 7 criticised Russia's treatment of the Muslim-minority Tatar community in Kremlin-controlled Crimea and vowed to recapture the peninsula from Russia during a first official state iftar. Zelensky, speaking at a mosque outside the centre of the capital, announced that Ukraine was beginning a new tradition of hosting an official iftar, the meal breaking the daily fast during the holy month of Ramadan.
زيلينسكي على مأدبة الإفطار
روسيا و أوكرانيا

بالصور.. زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً ويكرّم جنوداً مسلمين

أعلن الرئيس الأوكراني في مسجد بضواحي وسط كييف أن أوكرانيا بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نظّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مأدبة إفطار رمضاني، أمس الجمعة، تعهّد خلالها باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا.

وسيطرت روسيا على القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 وضمتها إثر استفتاء دانته كييف وحلفاؤها الغربيون.

مادة اعلانية

وقال زيلينسكي لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول مسلمة: "محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم"، حسب تعبيره.

وقاطع التتار، الذين يمثلون بين 12 و15% من سكان القرم البالغ عددهم مليوني نسمة، استفتاء 2014 إلى حد كبير.

ثم حظرت موسكو المجلس - التجمع التقليدي لأقلية التتار المسلمة في شبه جزيرة القرم - معلنة أنه منظمة متطرفة وسجنت أشخاصاً من التتار على خلفية مخاوف أمنية.

وقال زيلينسكي قبل تسليم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين: "لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم. سنعود إلى شبه جزيرة القرم".

زيلينسكي على مأدبة الإفطار
من 6
  • زيلينسكي على مأدبة الإفطار
  • زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
  • زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
  • زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
  • زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
  • زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
(6 صور)
زيلينسكي على مأدبة الإفطار
زيلينسكي على مأدبة الإفطار
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
زيلينسكي يكرم جنوداً مسلمين
معارك طاحنة في باخموت.. وموسكو: كييف تستعد لاستفزاز بـ"أسلحة كيميائية" في سومي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا معارك طاحنة في باخموت.. وموسكو: كييف تستعد لاستفزاز بـ"أسلحة كيميائية" في سومي

كما أعلن زيلينسكي في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف، أن أوكرانيا بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمي.

وأضاف أن "أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر".

ويحاول عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة، من بينها السعودية وتركيا، الوساطة في النزاع الأوكراني، ونجحت في تسهيل إبرام اتفاقات بين كييف وموسكو بشأن صادرات الحبوب وتبادل الأسرى.

وفي روسيا أقلية مسلمة كبيرة في مناطقها الجنوبية، خصوصاً الشيشان وداغستان، وكثير منهم يقاتلون في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية بحفلة "روزه كوشاي" مع الأسر الباكستانية التي إحتفت بصيام طفلها لأول مرة العربية بحفلة "روزه كوشاي" مع الأسر الباكستانية التي إحتفت بصيام طفلها لأول مرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط