15 قطة مختبئة بالصورة.. حدق جيدا وحاول العثور عليها بـ11 ثانية
من الصعب تحديد جميع القطط لأنها تختبئ بذكاء خلف الأشياء في غرفة المعيشة
الكثير من الصور التي تحتوي على خدع بصرية تضعنا أمام اختبارات عقلية عديدة تدعونا وتجبرنا على التركيز لبيان ما هو مخفيّ خلف تفاصيل الصورة.
والصورة التي اخترناها اليوم، والتي نشرها موقع "jagranjosh"، تطلب منك عزيزي القارئ العثور على 15 قطة خلال 11 ثانية.
الصورة أعلاه هي خدعة بصرية تظهر فتاة وولدا داخل غرفة المعيشة. في الصورة، الولد يضيء الشموع والفتاة تقف بجانب الطاولة. ومع ذلك، هناك 15 قطة أخرى مخبأة داخل غرفة المعيشة.
الصورة عبارة عن لغز صعب يتحدى المشاهدين في اكتشاف القطط المخفية من خلال طرح السؤال "كم عدد القطط التي يمكنك تحديدها؟".
هل تعتقد أن ذكاءك فوق المتوسط؟ حسنًا، لقد قيل إن الأشخاص ذوي الذكاء العالي يمكنهم اكتشاف 15 قطة في 11 ثانية. هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.
من الصعب تحديد جميع القطط الخمسة عشر لأنها تختبئ بذكاء خلف الأشياء في غرفة المعيشة. فإذا لم تتمكن من حل اللغز، قمنا بتسليط الضوء على 15 قطة مخفية في الصورة أدناه:
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