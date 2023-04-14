"سعدت بالعمل معك".. أول تعليق لرونالدو بعد إقالة مدرب النصر

في أول تعليق له بعد إقالة نادي النصر السعودي المدرب الفرنسي، رودي غارسيا، تمنى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النجاح لغارسيا.

وكتب قائد نادي النصر في خاصية الـ"ستوري" على صفحته الرسمية في إنستغرام: "سعدت بالعمل معك.. أتمنى لك كل النجاح في المستقبل".

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تعثر في المباراة الأخيرة

أتى ذلك بعد أن أعلنت إدارة نادي النصر، الخميس، إقالة غارسيا من منصبه بعد تعثر الفريق في مباراته الأخيرة أمام الفيحاء.

ويحتل النصر المركز الثاني في دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، وفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد مع تبقي 7 جولات حتى نهاية المسابقة.

في يونيو 2022

يذكر أن نادي النصر تعاقد مع غارسيا في يونيو 2022 ليشرف على الفريق بـ26 مباراة في 3 بطولات مختلفة، خسر بالأولى في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ووصل نصف نهائي كأس الملك على أن يواجه الأصفر العاصمي نادي الوحدة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وفي مبارياته الـ26 مع غارسيا، فاز النصر بـ18 وتعادل بـ5 وخسر بـ3.

ويلعب النصر مباراة مقدمة من الجولة 25 أمام الهلال في ديربي الرياض بالثامن عشر من الشهر الحالي.