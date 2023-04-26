مشاهد مخيفة لطفل متوحد يتنقل على سكة حديد مكهربة.. بين القطارات
رُصد الطفل من قبل مهندس في قطار يسافر جنوباً على طول مسارات مترو-نورث المجاورة
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تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصاب بالتوحد من قبل عمال السكك الحديدية الذين رأوه يتسلق مسارات مكهربة على ضفاف نهر هدسون في نيويورك.
رُصد الطفل الصغير لأول مرة من قبل مهندس في قطار يسافر جنوباً على طول مسارات مترو-نورث المجاورة بسرعة نحو 70 ميلاً في الساعة.
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وقام المهندس على الفور بإصدار مكالمة طوارئ لقطار يقترب من الشمال والذي توقف بعد ذلك، مما سمح لقائد من هذا القطار بالركض على القضبان وإنقاذ الصبي.
عندما وصل القطار، رأى السائق الصبي يتسلق السكة الثالثة التي تعمل بالطاقة والتي يمكن أن تكون مميتة، وهي محمية فقط بغطاء خشبي. لم يصب الصبي بجروح، وبمجرد أن استقل القطار، تم لم شمله مع والدته في المحطة. قالت إنها كانت تبحث عنه لأكثر من ساعة وإنها أدارت ظهرها للحظة فقط بينما كان يلعب في الحديقة.
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