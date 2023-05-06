شاهد لحظة تتويج كاميلا.. أول ملكة مطلقة بتاريخ بريطانيا

توّج تشارلز ملكاً للمملكة المتحدة وزوجته كاميلا ملكةً، اليوم السبت، في كاتدرائية وستمنستر، في احتفال مبني على تقاليد قديمة.

دقت الأبواق داخل كاتدرائية القرون الوسطى وهتف الحضور "حفظ الله الملك تشارلز"، حيث بدأ الاحتفال أمام أكثر من 2000 ضيف، بما في ذلك قادة العالم والأرستقراطيين والمشاهير.

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في الخارج، اجتمع الآلاف من القوات وعشرات الآلاف من المتفرجين وقليل من المتظاهرين على طول الطريق الذي سلكه الملك من قصر باكنغهام في عربة يجرها حصان مذهب.

وقد تزوج تشارلز وكاميلا قبل 18 عاماً. وهي أول ملكة مطلّقة في المملكة المتحدة وفي ممالك الكومنولث الأخرى.





كاميلا تتوج ملكة للمملكة المتحدة كاميلا تتوج ملكة للمملكة المتحدة كاميلا تتوج ملكة للمملكة المتحدة

وكانت كاميلا قد تزوجت في 1973 من الجندي أندرو باركر بولز الذي أنجبت منه ابنها توم في 1974 وابنتها لورا في 1978. وفي 1995 تطلق كاميلا من زوجها الذي بقيت إلى اليوم على علاقة جيّدة معه، وهو مدعو إلى حفل التتويج.

وفي التاسع من أبريل 2005 تزوج تشارلز كاميلا في حفل زفاف مدني في بلدية ويندسور. لم تكن الملكة إليزابيث حاضرة حينها، غير أنّها نظّمت حفل استقبال في القصر للعروسين.

وفي الثامن من سبتمبر 2022 أصبحت كاميلا ملكة قرينة عندما اعتلى تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية. وكانت إليزابيث الثانية قد أعلنت قبل بضعة أشهر "رغبتها الصادقة" في أن تُعرف كاميلا على هذا النحو.