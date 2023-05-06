صور.. هاري يدخل كنيسة التتويج برفقة ابنتي عمه "المنبوذ" مثله

وصل الأمير هاري إلى كنيسة وستمنستر في لندن اليوم السبت، لحضور تتويج والده الملك تشارلز.

ولم يكن واضحاً إن كان هاري الابن الأصغر للملك سيشارك في المراسم بعد خلافه البارز مع العائلة المالكة. لكن هاري قال الشهر الماضي إنه سيحضر دون زوجته ميغان وطفليه. ويحتفل آرتشي ابنه الأكبر بعيد ميلاده الرابع اليوم السبت.

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وابتسم هاري وأومأ برأسه للحاضرين مع انضمامه إلى 100 من رؤساء الدول والشخصيات المرموقة داخل الكنيسة.

وقد دخل إلى الكنيسة مع ابنتي عمه (الأمير أندرو) الأميرة أوجيني والأميرة بياتيرس وزوج الأخيرة ادواردو مابيلي موتزي.













هاري يدخل الكنيسة برفقة أقاربه هاري يدخل الكنيسة برفقة أقاربه هاري يدخل الكنيسة برفقة أقاربه هاري يدخل الكنيسة برفقة أقاربه هاري يدخل الكنيسة برفقة أقاربه هاري يدخل الكنيسة برفقة أقاربه هاري يدخل الكنيسة برفقة أقاربه

لا دور رسميا له بالمراسم

ويحضر الأميران هاري وأندرو مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث لكن لا دور رسميا لهما في المراسم، ما يؤكد فتور العلاقة معهما.

فالابن الأصغر للملك تشارلز، هاري وزوجته الأميركية ميغان تخليا عن مهامهما الملكية في 2020 وسددا من حينها وابلاً من الانتقادات اللاذعة للعرش البريطاني.

وأندرو، الشقيق الأصغر للملك، طالته فضيحة ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إيبستين واتهامات باعتداء جنسي تمت تسويتها دون اللجوء إلى القضاء.

ويحضر هاري (38 عاماً) دوك ساسكس وأندرو (63 عاماً) دوق يورك مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر آبي لكنهما لا يضطلعان بأي دور.



الأمير هاري قبل توجهه لكنيسة ويستمينستر اليوم الأمير هاري قبل توجهه لكنيسة ويستمينستر اليوم

وسيغيب الأميران عن المراسم الخارجية عندما ستقل العربة المذهبة الملك المتوج من الكنيسة إلى قصر باكنغهام. لكن قد يظهرا على شرفة القصر.

وهاري هو الخامس في ترتيب ولاية العرش بعد شقيقه الأمير وليام وأبنائه الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وأندرو هو الثامن في ترتيب ولاية العرش ويأتي بعد هاري وأبنائه الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

وبحضوره المراسم ينضم هاري إلى عائلته للمرة الأولى منذ وجه إليها انتقادات لاذعة في مذكراته "سبير" وفي عدد من المقابلات التلفزيونية.

وبقيت ميغان في كاليفورنيا مع طفليهما لتتجنب بذلك أي تفاعل محرج مع عائلة زوجها.