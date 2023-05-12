توفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

وفاة الفنان الكويتي #عبدالكريم_عبدالقادر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما#الكويت pic.twitter.com/ajQGjPB60s — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) May 12, 2023

وكان الفنان الراحل يعاني من أمراض مزمنه وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة دخل بعدها الى مستشفى جابر حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية.

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60 عاماً من العطاء

وامتدت رحلة عطاء الفنان الراحل لـ 60 عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية.

يذكر أن الراحل ولد في 13 يونيو/حزيران 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام، وفقا لصحيفة "القبس" لكويتية.

ويعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.