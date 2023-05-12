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عبدالكريم عبدالقادر

وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض

دبي - العربية.نت
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توفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

وكان الفنان الراحل يعاني من أمراض مزمنه وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة دخل بعدها الى مستشفى جابر حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية.

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60 عاماً من العطاء

وامتدت رحلة عطاء الفنان الراحل لـ 60 عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية.

يذكر أن الراحل ولد في 13 يونيو/حزيران 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام، وفقا لصحيفة "القبس" لكويتية.

ويعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

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