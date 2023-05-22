الحليب أولاً أم الماء.. هذه أفضل طريقة لإعداد قدح شاي خيالي

يعتبر كوب الشاي بالحليب مشروبا صباحيا رسميا لدى الملايين حول العالم، إذ يعتبر العديد من الناس هذا الخليط اللذيذ انطلاقة ليومهم.

لكن لا يزال السؤال الأزلي يطرح نفسه ألا وهو "هل يجب وضع الحليب قبل إضافة الشاي، أم بعد ذلك؟".

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وفي اليوم العالمي لـ"الشاي" الذي صادف أمس 21 مايو، أوضح العديد من العلماء أن نقطة هامة نتغافلها عند إعداد كوب الشاي بالحليب تفرق كثيرًا في مذاقه.

فقد أوضح البروفيسور آلان ماكي من جامعة ليدز، أن سكب الحليب على كيس الشاي قبل إضافة الماء المغلي هو الطريقة المثلى للحصول على ألذ قدح منه.

الماء العسر

واستند في ادعاءاته هذه المثيرة للجدل إلى بحث علمي وجد أن وضع الحليب أولاً يساعد في مواجهة الماء العسر، وهي مشكلة تواجه أكثر من نصف البريطانيين، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل".

كما نصح ماكي الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها مياه عسرة أن يفكروا في استخدام طريقة الحليب أولاً، لافتاً إلى أن البروتينات الموجودة في الحليب تقلل المحتوى المعدني للماء، وتعطي نكهة إضافية للشراب، خاصة عندما يكون الماء عسرا.

وأشار إلى أنه: "يتم إنتاج النكهة بشكل عام من خلال المركبات المختلفة الموجودة في الشاي بما في ذلك العفص، وهو المادة التي تعطي الشاي نكهته اللاذعة، على وجه الخصوص"، مضيفاً أنه "كلما زاد عدد المعادن الموجودة في الماء ، كان من الصعب على هذه المركبات تطوير النكهة - مما ينتج عنه الكؤوس الباهتة التي تحصل عليها في مناطق الماء العسر".

أما حول الطريقة التقليدية لصنع الشاي وهي نقع الكيس في الماء الساخن قبل إزالته وإضافة الحليب، فأكد ماكي أنه يؤدي إلى تحول مادة العفص إلى مواد صلبة قبل أن تتمكن من تطوير النكهة بشكل صحيح، ولكن إذا تمت إضافة الحليب في بداية عملية النقع، فيمكن للبروتينات أن تلتصق بالعفص والمعادن الأخرى في الماء، مما يمنعها من التحول إلى الحالة الصلبة، وهذا بدوره يمنحك نكهة رائعة للغاية".

يذكر أن الماء العسر، مثل الماء الموجود في لندن، غني بالكاليسيوم والمغنيسيوم، بينما الماء اليسر أكثر نقاء ويخلو من المعكرات غير الضارة التي تؤثر على النكهة.