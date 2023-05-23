الطبيب الكويتي منقذ الطفلة الأردنية يكشف لـ "العربية" تفاصيل اللحظات الحرجة

انتشر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة في إحدى المحلات التجارية في محافظة إربد الواقعة شمال المملكة الأردنية الهاشمية، يظهر قيام طبيب كويتي متواجد في الأردن بإنقاذ حياة طفلة كادت أن تفقد حياتها.

وقال الطبيب الكويتي يعقوب محمد العصيمي الذي أنهى متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في تصريحات خاصة لبرنامج "صباح العربية "الذي تبثه قناة العربية: "بعد التخرج قررت الانتظار ثلاثة أيام للاستراحة من مشقة فترة الامتحانات الصعبة وبينما كنت في السوق لشراء حقيبة لحمل أغراضي والعودة للكويت صادفت حالة هذه الطفلة الحرجة".

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ويضيف الطبيب الكويتي بينما كنت أتجول بالسوق سمعت الصراخ فانتبهت لوجود زجاجة مياه بدون غطاء وتذكرت أبرز حالات الاختناق التي درستها تكون غالبا من ابتلاع غطاء زجاجات المياه والمشروبات وأيضا كانت الطفلة تضع يدها حول عنقها.

ويشرح الطبيب الكويتي آلية عمل مناورة "الهاميلك" التي بفضلها تم إنقاذ الطفلة الأردنية مناشدا من خلال برنامج "صباح العربية" بضرورة التوسع في تعلم تلك المبادرة التي إن استخدمتها مرة واحدة في حياتك فهذا يستحق لأنك بها تنقذ نفسا بشرية.

وكان الطبيب الكويتي قد قام بنشر مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر قائلا: "الحمدلله الذي سخرني لإنقاذ الطفله باللحظات الحرجة.. هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة".

وأعلن من خلال ذات التغريدة تخرجه من الجامعة وحصوله على درجة البكالوريوس بتخصص "دكتور في الطب والجراحة" وأنه أصبح رسمياً د.يعقوب محمد صليبي العصيمي.

وكانت الفتاة قد ابتلعت "غطاء" قارورة مياه أثناء الشرب، وسارع العصيمي على الفور لإنقاذها باستخدام "مناورة هيمليك الشهيرة" ليتمكن من إخراجه وإنقاذ حياتها.