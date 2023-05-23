"العربية" تحصد 38 جائزة من بينها 5 ذهبية في "تيلي" العالمية

حصدت قناة "العربية" 38 جائزة، من بينها خمس جوائز من الفئة الذهبية من جوائز تيلي التي تعنى بتكريم التميز في مجال التلفزيون والفيديو.

وتأتي الجائزة التي تنظم سنويا في أميركا في نسختها الرابعة والأربعين، وشاركت فيها مئات القنوات والمؤسسات الإعلامية مثل "نتفلكس"، و"بي بي سي"، و"فوكس نيوز" و"بلومبرغ".

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ومن أبرز الفئات التي فازت بها العربية البرامج الثقافية والتاريخية والتصميم الإبداعي والوثائقيات، بالإضافة إلى السوشيال ميديا واستخدام تقنية الواقع المعزز.