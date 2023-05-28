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A gondola crosses Venice's historical Grand Canal as a patch of phosphorescent green liquid spreads in it, Sunday, May 28, 2023. The governor of the Veneto region, Luca Zaia, said that officials had requested the police to investigate to determine who was responsible, as environmental authorities were also testing the water. (AP Photo/Luigi Costantini)
السائل الأخضر في مياه البندقية

سائل أخضر غامض يغزو مياه البندقية.. والسلطات تحقق

شرطة المدينة تحقق في مصدر البقعة السائلة الخضراء الفسفورية التي ظهرت اليوم في القناة الكبرى الشهيرة

العربية.نت
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تحقق شرطة مدينة البندقية في مصدر بقعة سائلة خضراء فسفورية ظهرت اليوم الأحد في القناة الكبرى الشهيرة بالمدينة.

السائل الأخضر في مياه البندقية
من 9
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
  • السائل الأخضر في مياه البندقية
(9 صور)
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
السائل الأخضر في مياه البندقية
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ونشر حاكم منطقة فينيتو، لوكا زايا، صورة للسائل الأخضر الذي انتشر عبر المياه بالقرب من جسر ريالتو المقوس. بدورهم أبلغ سكان عن وجود هذا السائل الغريب.

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وتُظهر صور على وسائل التواصل الاجتماعي رقعة خضراء زاهية في القناة على طول جسر تصطف على جانبيه المطاعم.

وقال زايا إن المسؤولين طلبوا من الشرطة التحقيق لتحديد المسؤول.

بدورها، أجرت السلطات البيئية اختبارات على مياه القناة.

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