بذلة العريس الحسين مستوحاة من بذلة والده الملك عبدالله

ارتدى ولي العهد الأمير الحسين، في حفل زفافه على الآنسة رجوة السيف، بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها جلالة الملك عبدالله الثاني في حفل زفافه.

وصممت أكمام البذلة بشكل يشبه البذلة الأصلية التي ارتداها صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

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كما وضع ولي العهد، السيف الذي أهداه إياه والده الملك عبدالله خلال مأدبة العشاء على جانبه.

أهدى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني الأربعاء، نجله، "السيف الهاشمي" ليكون رمزاً للعدل أينما ذهب.

والسيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصاً لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون.

ونقشت على السيف الآية القرآنية الكريمة: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).

وبدأت عصر اليوم الخميس، مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف.

وقد عقد قران الأمير الحسين على خطيبته رجوة في قصر زهران في عمّان بحضور عائلتيهما وعدد من المدعوين.

وقد توافد ملوك وأمراء وقادة من حول العالم للمشاركة في الحفل الذي يقام في العاصمة الأردنية عمّان.

في سياق متصل، شهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفالات، حضورا جماهيريا كبيرا، عبر خلالها المواطنون عن ابتهاجهم وفرحتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الأردنيين جميعا.

واشتملت الاحتفالات على دبكات شعبية وأهازيج وأغان وطنية ابتهاجا بهذه المناسبة، ورفع المواطنون الأعلام الأردنية وصور الملك عبدالله الثاني وولي العهد، ولافتات للتهنئة بالزفاف الملكي السعيد.