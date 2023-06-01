"الأمير النقيب".. زفاف ملكي أردني ببصمة عسكرية

من "حفلة السمر" مع زملائه في الكتيبة العسكرية، إلى حمام العريس مع رفاق سلاحه وصولاً إلى الزفة و"السامر" و"الدحية"، كل هذه الفقرات تمت بصحبة أفراد من الجيش الأردني احتفالاً بزفاف ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف.

يحمل ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رتبة نقيب في الجيش العربي الأردني، ويخدم حاليا في كتيبة المدرعات الثانية الملكية، بعد أن خدم في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى.

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نقيب بـ 3 نجوم

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية في 11 تشرين الثاني 2021، بترفيع الأمير إلى رتبة نقيب، بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة ملازم أول في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي 23 تشرين الثاني 2018.

وتخرج ولي العهد من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في العام 2017، وحصل خلال السنوات الماضية على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوات البحرية، والطيران العمودي.

ويحمل ولي العهد أوسمة دولية ومحلية وهي: وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة (القلادة)، من مملكة البحرين الشقيقة، وسام أولاف من الدرجة الأولى من مملكة النرويج، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.

ليلة سمر

وأقام منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وشارك ولي العهد الأردني، رفاقه من الضباط وضباط الصف والجنود، بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، احتفاءهم الذي اشتمل على فقرات شعرية وغنائية ووصلة سامر ودبكة شعبية، فضلا عن شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.

وهنأ قائد اللواء العميد الركن فؤاد علي العياصرة، ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة، معربا باسمه وباسم منتسبي اللواء عن تقديرهم واعتزازهم بالأمير.

وأشاد بما عرفوه في شخص ولي العهد من تواضع ومحبة، وامتثال بقيم وروح الجندية ونواميسها العسكرية التي يزينها حُسن النظام والانضباط، وتزيدها القدرة والكفاءة والاحترافية ألقا وتميزا.

حمام العريس بحضور رفاق السلاح

كما أقام الأمير عمر بن فيصل، حمام العريس لابن عمه الأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق ولي العهد في القوات المسلحة.

ضباط القوات المسلحة كانوا حاضرين في "حمام العريس" في رسالة عميقة، مضمونها أن ضباط القوات المسلحة حاضرون بقوة في حياة الأمير وهم مقربون منه بشكل كبير، لأنه ابن الجيش الذي يشكل عنصراً رئيساً في حياته.

وعلى أهازيج "طلع الزين من الحمام الله واسم الله عليه"، ردد رفاقه في السلاح العسكري، ليبادلهم الضحكات والتمتمات ليؤكد مدى قربه من الجيش والعسكر.

العسكر متواجدون بالزفة والسامر والدحية

وشارك ولي العهد الأمير الحسين بتأدية "السامر" الأردني، والزفة، والدحية خلال حفل مأدبة العشاء في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي، وسط رقص أردني تقليدي وعروض لفرق موسيقية شعبية، بمشاركة فرقة القوات المسلحة الأردنية في الحفل.

وشارك زملاء الأمير في كتيبته العسكرية فقرات حفل العشاء، حيث بدأوا بالدخول معه بالزفة إلى مضارب بني هاشم، ومن ثم شاركوه الدحية والسامر وسط تصفيق الحضور.

ويحافظ الأردن على "السامر" كموروث شعبي للحفاظ على التراث، وتعميق تمسّك الشباب والأجيال الجديدة بهذا التراث لما يشكله من أهمية في تكوين الهوية الوطنية الأردنية، وتناقل الموروث عبر الأجيال.

أما "الدحية" فتعد فناً شعبياً منتشراً في الأعراس في المناطق الريفية والبدوية، وتقام في آخر فعاليات العرس الشعبي، ويشترك في أدائها رجال مصطفون بجانب بعضهم بعضا، ويقومون بالتمايل يميناً وشمالاً على أنغام الأهازيج والأغاني الشعبية التي يقدّمها أحدهم.











ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني