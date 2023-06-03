فيديو مواجهة ساخنة بين الشرطة وشابين يثير الجدل في بريطانيا

أثار مقطع فيديو قصير موجة جديدة من الجدل في بريطانيا بعد أن أظهر خمسة من رجال الشرطة في شرق مدينة لندن يصارعون اثنين من المراهقين اللذين رفضا الانصياع لأوامرهما وقاوما رجال الأمن بالأيدي، لينتهي الأمر بإصابة ضابطين بجروح ونقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج.

وحصلت "العربية.نت" على نسخة من مقطع الفيديو الذي صوره أحد المارة بالقرب من موقف للحافلات في شرق العاصمة البريطانية لندن، ويظهر فيه خمسة من ضباط الشرطة وهم يحاولون السيطرة على اثنين من المراهقين اللذين كانا قد رفضا مغادرة إحدى الحافلات، فانتهى بهم الأمر الى هذه المواجهة الساخنة التي أدت الى إصابة اثنين من رجال الشرطة بجروح طفيفة.

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وتسبب مقطع الفيديو بجدل على شبكات التواصل، حيث طالب كثيرون بأن تصبح الشرطة أكثر تشدداً مع الخارجين على القانون ومفتعلي الشغب في الأماكن العامة.

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع "ماي لندن"، وهو موقع إخباري محلي يُعنى بأخبار العاصمة البريطانية، فقد وقع الحادث عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء الماضي 31 مايو في منطقة "والثامستو" في شرق لندن، حيث كان الشابان اللذان تبين أنهما مراهقان يبلغان من العمر 16 عاماً فقط، "يقومان بسلوك معادي للمجتمع داخل الحافلة"، بحسب التقرير الذي نشره الموقع.

وتم استدعاء الشرطة الى المكان حيث طلب منهما ضباط الشرطة مغادرة الحافلة إلا أنهما رفضا الأوامر، ومن ثم اشتبكا مع القوة التي حضرت الى المكان وحاولت اعتقالهما.

وفي مقطع الفيديو الذي نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي في بريطانيا، ظهر الضباط في محطة حافلات "والثامستو" شرقي لندن يحاولون اعتقال اثنين من المراهقلين أحدهما كان على الأرض والآخر كان محتجزاً.

ويُظهر الفيديو أيضاً أحد الضباط وذراعه حول عنق أحد الصبية بينما يصيح الشخص الذي يصور الفيديو "أنت تخنقه"، ثم يتدخل أفراد من الجمهور ويحاولون سحب الضباط من عند الصبي ثم يتم دفع سيدة على الأرض مع وصول المزيد من الضباط للمساعدة.

وقال موقع (My London) إنه نقل أحد الضباط إلى المستشفى لتلقي العلاج وخرج في نفس الوقت، كما عولج ضابط ثان من إصابات طفيفة. وتم القبض على صبيان يبلغان من العمر 16 عاماً للاشتباه في تورطهم بالاعتداء، كما تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 54 عاماً للاشتباه في كونها مخمورة ومضطربة، ولا يزال الثلاثة رهن الاحتجاز.

وعلق متحدث باسم الشرطة البريطانية سيمون كريك: "مرة أخرى، رأينا الضباط يتعرضون للاعتداء أثناء الاستجابة لنداء للمساعدة من أحد أفراد الجمهور. إنه سلوك غير مقبول، ونتيجة لذلك تم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بهذا الحادث. سنواصل تقديم الدعم للضباط المعنيين".

وأضاف: "علمنا بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جانبا من التفاعل في مكان الحادث".

وأضاف متحدث آخر باسم الشرطة: "تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 22:30 يوم الأربعاء، 31 مايو لتقارير عن سلوك غير اجتماعي، ورفضُ شخصين مغادرة حافلة، حيث حضر الضباط وأثناء محاولتهم اعتقال المتورطين تعرض الضباط للاعتداء".