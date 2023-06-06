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FILE PHOTO: The bodies of victims of a train collision lie in a school that was turned into a mortuary centre, following the train collision in Balasore district in the eastern state of Odisha, India, June 4, 2023. REUTERS/Adnan Abidi/File Photo
جثث بعض ضحايا الحادث

أكثر من 100 جثة لا تزال مجهولة جراء تصادم القطارات بالهند

وقع الحادث يوم الجمعة حينما اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع متوقف مما أدى إلى خروجه عن مساره واصطدامه بقطار ركاب بالاتجاه المعاكس بالقرب من منطقة بالاسور الواقعة في ولاية أوديشا شرق البلاد

بالاسور (الهند) – رويترز
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ناشدت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، السكان للمساعدة في التعرف على أكثر من 100 جثة بالمستشفيات والمشارح بعد مقتل 275 شخصاً في أسوأ حادث تصادم قطارات تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين.

وقع الحادث يوم الجمعة حينما اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع متوقف مما أدى إلى خروجه عن مساره واصطدامه بقطار ركاب بالاتجاه المعاكس بالقرب من منطقة بالاسور الواقعة في ولاية أوديشا شرق البلاد.

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وبعد جهود حثيثة لإنقاذ الناجين وإخلاء وإصلاح المسار استؤنفت حركة القطارات في هذا الجزء من المسار مساء يوم الأحد.

صورة للجثث المجهولة
من 5
  • صورة للجثث المجهولة
  • صور لشاب مفقود يقارنها أقاربه بصورة جثة تحمل ملامحه
  • من موقع الحادث
  • وصول توابيت لأحد مستشفيات المنطقة لنقل جثث الضحايا
  • رجل يستلم تابوتاً فيه جثو أحد أقاربه
(5 صور)
صورة للجثث المجهولة
صورة للجثث المجهولة
صور لشاب مفقود يقارنها أقاربه بصورة جثة تحمل ملامحه
صور لشاب مفقود يقارنها أقاربه بصورة جثة تحمل ملامحه
من موقع الحادث
من موقع الحادث
وصول توابيت لأحد مستشفيات المنطقة لنقل جثث الضحايا
وصول توابيت لأحد مستشفيات المنطقة لنقل جثث الضحايا
رجل يستلم تابوتاً فيه جثو أحد أقاربه
رجل يستلم تابوتاً فيه جثو أحد أقاربه
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وقال مسؤول كبير بوزارة الصحة في ولاية أوديشا لوكالة "رويترز"، إنه حتى مساء أمس الاثنين، كانت هناك نحو 100 جثة مجهولة الهوية.

وأبلغ مسؤول كبير بالشرطة "رويترز" بأن هناك قائمة مفصلة بمواصفات كل جثة لكن يسمح أولاً للأقارب برؤية الصور المروعة للجثث ليتعرفوا على أحبائهم المفقودين.

وأوصى مجلس السكك الحديدية بأن يتولى المكتب المركزي للتحقيقات، وهو هيئة اتحادية، التحقيق في سبب الكارثة، فيما بدأ مفوض سلامة السكة الحديدية بالدائرة الجنوبية-الشرقية تحقيقاً منفصلاً أمس الاثنين.

وأوضحت النتائج الأولية أن السبب وراء الحادث كان على الأرجح عطلا فنيا في نظام الإشارات.

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