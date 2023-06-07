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A woman carrying her child walks near a badly damaged house after Monday's earthquake in Cianjur, West Java province, Indonesia, November 25, 2022, in this photo taken by Antara Foto. Antara Foto/Wahyu Putro A/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA.
أضرار خلّفها زلزال سابق في جاوة بإندونيسيا في 2022 (أرشيفية)
كوارث طبيعية

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة واقعة جنوبي جاوة بإندونيسيا

المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ذكر أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً

العربية.نت
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"ملكة الاحتيال بهوليوود".. إندونيسي يسرق مئات العاملين بالسينما بأميركا سوشيال ميديا "ملكة الاحتيال بهوليوود".. إندونيسي يسرق مئات العاملين بالسينما بأميركا

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالاً قوته 5.6 درجة هزّ منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً.

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