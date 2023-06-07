زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة واقعة جنوبي جاوة بإندونيسيا

هاري: اختراق الهواتف حدث على نطاق هائل في الصحافة البريطانية

محامي مجموعة "إم. جي. إن" أكد أنه لا توجد بيانات هواتف محمولة تشير إلى أن الأمير هاري كان ضحية لاختراق الهاتف