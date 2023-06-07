كوارث طبيعية
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة واقعة جنوبي جاوة بإندونيسيا
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ذكر أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً
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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالاً قوته 5.6 درجة هزّ منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً.
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