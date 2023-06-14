مقلب لا يصدق.. أب زيف وفاته ليلقن عائلته درساً بالحياة

في مقلب لا يصدق، قرر رجل بلجيكي تلقين عائلته وأحبائه درساً في الحياة لا ينسى بعدما زيف وفاته، ليظهر حيا يرزق في جنازته وهو ينزل من طائرة هليكوبتر بدلاً من أن يتم نقله من على متنها ليتم دفنه.

في التفاصيل، قرر "التيك توكر" David Baerten البالغ من العمر 45 عاماً القيام بمزحة ثقيلة الطراز لكل من عائلته وأصدقائه ليختبر محبتهم له.

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وحضر الجنازة المزيفة، التي أقيمت بالقرب من مدينة لييج نهاية الأسبوع الماضي، عشرات الأصدقاء وأفراد الأسرة وهم يرتدون ملابس سوداء، في انتظار بدء الحفل حتى هبطت مروحية في المكان.

ليقفز فجأة "الرجل الميت" من المروحية بينما كان يحيي المعزين قائلاً "تحياتي لكم جميعا، مرحبًا بكم في جنازتي"، وفقا لما نقلته صحيفة "التايمز".

وشعر البعض بالفرحة فيما انهارت دموع البعض لأن الرجل لم يغادر الحياة وذهبوا لمعانقة ديفيد بمجرد هبوطه، بينما ظل آخرون في موقف السيارات في حالة ذهول مما يحدث.

فيما لم يعجب عدد من مرتادي الجنازة المقلب، مما أجبر TikToker الذي يتابعه 165 ألف، على شرح ذلك، قائلاً إنه فعل ذلك لأنه لم يعجبه معاملة أسرته وأصدقائه.

كما قال "غالبًا ما يؤلمني ما أراه في عائلتي، ولا تتم دعوتي أبدًا لأي شيء لا أحد يراني كلنا تفرقنا".

وتابع بيرتن "شعرت بعدم التقدير، لهذا السبب أردت أن أعطيهم درسًا في الحياة، وأظهر لهم أنه لا يجب عليك الانتظار حتى يموت شخص ما للقائهم".

كما قال إن بعض أحبائه قد تواصلوا معه منذ المزحة الثقيلة، مضيفاً "بطريقة ما، لقد فزت بالفعل".