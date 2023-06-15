نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة.. 9 قتلى و3 جرحى بتركيا

قُتل تسعة أشخاص وجُرح اثنان آخران الخميس في اشتباك بأسلحة في جنوب شرق تركيا ناجم عن نزاع على قطعة أرض، حسبما أفادت السلطات المحلية.

At least eight people were killed and three injured in a land dispute in #Turkey's Diyarbakir (Amed) province, according to Ali Ihsan speaking to Anadolu Agency, with security forces have been deployed to calm down the tensions



🎥: AA pic.twitter.com/5QguzkAqDL — Zoom News (@zoomnewskrd) June 15, 2023

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية عن حاكم محافظة دياربكر علي إحسان سو، قوله "للأسف، فَقَد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك".

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وأعلنت السلطات في المحافظة في وقت لاحق في بيان وفاة أحد المصابين.

While there were 9 people in the armed fight between two families in the Serceler bay of the Bismil district of Diyarbakir,Turkey,the wheat fields were set on fire,efforts are being made to put an end to the fire in the fields,large number of security forces were sent the region, pic.twitter.com/NL2yM0sPXV — Nico (@Nico00503) June 15, 2023

وأكدت أن اشتباكات اندلعت بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 هكتاراً في منطقة بسمل في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام تركية جثث ستة رجال في حقل قمح محصود، وبحوزة ثلاثة منهم على الأقل بنادق من نوع كلاشينكوف.

وقالت وكالة "دي اتش اي" (DHA) للأنباء، إن الوضع تفاقم بعدما أشعل أحد الطرفين النار في قطعة الأرض المتنازع عليها.

وتتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئياً لنظام عشائري.