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تركيا

نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة.. 9 قتلى و3 جرحى بتركيا

اشتباكات اندلعت بين عائلتين تتنازعان على ملكية أرض زراعية مساحتها 20 هكتاراً بديار بكر

دياربكر (تركيا) - فرانس برس
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قُتل تسعة أشخاص وجُرح اثنان آخران الخميس في اشتباك بأسلحة في جنوب شرق تركيا ناجم عن نزاع على قطعة أرض، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية عن حاكم محافظة دياربكر علي إحسان سو، قوله "للأسف، فَقَد ثمانية من مواطنينا حياتهم وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباك".

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وأعلنت السلطات في المحافظة في وقت لاحق في بيان وفاة أحد المصابين.

وأكدت أن اشتباكات اندلعت بين عائلتين تتنازعان على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 هكتاراً في منطقة بسمل في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام تركية جثث ستة رجال في حقل قمح محصود، وبحوزة ثلاثة منهم على الأقل بنادق من نوع كلاشينكوف.

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وقالت وكالة "دي اتش اي" (DHA) للأنباء، إن الوضع تفاقم بعدما أشعل أحد الطرفين النار في قطعة الأرض المتنازع عليها.

وتتكرّر النزاعات على الأراضي في المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا، والتي تعدّ الأفقر في البلاد، كما أنها لا تزال تخضع جزئياً لنظام عشائري.

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