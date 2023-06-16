صديقته وضعت مولودها.. آل باتشينو يصبح أباً بعمر 83 عاماً

بعد شهر واحد فقط من إعلان حملها، أعلن النجم المخضرم آل باتشينو (83 عامًا)، ولادة طفله الرابع من حبيبته المنتجة الكويتية نور الفلاح (29 عامًا)، ولم يكشف اسم الطفل وجنسه.

فقد استقبل آل باتشينو ونور الفلاح طفلهما، وفقًا لخبر حصري لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث أعلن ممثل عن الزوجين الأخبار السعيدة في بيان رسمي.

مادة اعلانية

إنه صبي.. رومان باتشينو

جاء في البيان: "أؤكد أن آل باتشينو ونور الفلاح رحبا بابن اسمه رومان باتشينو". وفي تقريرها نشرت الصحيفة، صورا للثنائي يستمتعان بموعد عشاء في ويست هوليود مؤخرًا.

كانت نور الفلاح تتولى قيادة السيارة التي ظهر بداخلها مقعد طفل في الجزء الخلفي. وكانت النزهة أيضًا هي المرة الأولى التي شوهد فيها الوالدان الجديدان معًا منذ الكشف عن أخبار طفلهما.

وأكدت الأنباء للمجلة الفنية الشهيرة TMZ أيضًا، والتي ذكرت أن نور الفلاح أنجبت طفلها الأول، والطفل الرابع لحبيبها آل باتشينو.

ظهرت نور، التي تجمعها قصة حب بالنجم المخضرم والحاصل على الأوسكار، ببذلة سوداء أنيقة وحملت معطفًا مطابقًا، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود. وتركت خصلات شعرها السوداء.

الطفل الرابع

يذكر أن آل باتشينو كشف أنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأميركية نور الفلاح، بحسب موقع "TMZ" حيث تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020.

واكتسح اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم عقب إعلان آل باتشينو، انتظاره مولوده الرابع منها، فذهب الكثيرون ممن لا يعرفونها يتساءلون عن هوية العارضة المنتجة الكويتية الأصل التي تصغره بـ 53 عاما.











آل باتشينو مع بيفيرلي دي أنجيلو دي نيرو وآل باتشينو (أ ب) نور الفلاح وآل باتشينو نور الفلاح وآل باتشينو نور الفلاح وآل باتشينو آل باتشينو وصديقته الكويتية

ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.

فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسمياً عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عاماً.

أخضعها لفحص DNA

يشار إلى أن آل باتشينو سيبلغ الـ 100 عام عندما يصبح طفله الجديد بعمر 17 عاماً!

وكان آل باتشينو على يقين من أنه لن يتمكن من الإنجاب من صديقته أو أي امرأة أخرى، ولم يعتقد أن الطفل كان طفله في البداية، وحصل على اختبار الحمض النووي للإثبات.

وبحسب ما نقل موقع TMZ، عن مصادر قولها إن آل باتشينو شكك في البداية في أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووي.

ويضيف الموقع: "قيل لنا إنه ألزم صديقته نور على إجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب".

ويتفوق بذلك على دي نيرو البالغ من العمر 79 عاماً، والذي أنجب للتو طفلاً من تيفاني تشين.

وفي عام 2014، تحدث باتشينو إلى "نيويوك تايمز" عن الأبوة وقال: "أنا مسؤول أمامهم، وأنا جزء من حياتهم".