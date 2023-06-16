كيف تهزم الكسل؟ إليك الوصفة اليابانية

تعني الكلمة اليابانية "كايزن" التغيير للأفضل، ويعد المعنى الكامن لها في القواميس اليابانية وفي الاستخدام اليومي لها في اليابان هو: إما التغيير المستمر للأفضل أو فلسفة التغيير للأفضل، فيما يمكن ترجمتها بالعربية إلى إصْلاح أن إنْماء أو تَجْوِيد أو تَحْسِين أو تَقَدّم أو تَنْمِيَة. وتُشير الكلمة إلى أي "تحسُّن" كان، سواء لمرة واحدة أو بشكل مستمر، كبيراً كان أو صغيراً.

وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن المفهوم الثقافي الياباني، المعروف باسم "كايزن"، يمكن تطبيقه بشكل فعال للتغلب على الكسل. إنها فلسفة تركز على التحسين المستمر والسعي لإحداث تغييرات تدريجية صغيرة تؤدي إلى تحولات مهمة بمرور الوقت. من خلال تبني هذا النهج، يمكن للأفراد التحرر من دائرة الكسل وتطوير عقلية منتجة ومنضبطة.

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الاعتراف بالكسل

إن الخطوة الأولى للتغلب على الكسل هي الاعتراف بهذه العادة والتعرف عليها. يمكن أن يفكر المرء في سلوكه وروتينه وأنماط تفكيره لفهم المجالات المحددة التي يميل إلى التكاسل عن أدائها.

يؤكد مفهوم "كايزن" على أهمية تحديد أهداف واقعية. يمكن أن يتم تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات أصغر. ومن خلال التركيز على أهداف أصغر، يمكن تقليل الشعور الغامر بالكسل.

مبدأ الدقيقة الواحدة

يعد مبدأ الدقيقة الواحدة بمثابة تقنية قوية، إذ يمكن أن يلتزم الشخص بقضاء دقيقة واحدة فقط في المهمة التي كان يتجنبها.

في كثير من الأحيان، يكون الجزء الأصعب هو كيفية البدء في القيام بالمهمة، وبمجرد أن يبدأ الشخص يجد أنه من الأسهل الاستمرار في المهمة وإكمالها.

وضع روتين ثابت

يساعد وضع روتين ثابت في التغلب على الكسل. إن تخصيص أوقات محددة للعمل والتمارين الرياضية والاسترخاء وغيرها من الأنشطة سيساعد على اتباع جدول منظم يؤدي بالتبعية إلى غرس الانضباط وتقليل الميل للمماطلة.

يُعزى إلى تقنية بومودورو الفضل في حُسن إدارة الوقت بما يقود إلى زيادة الإنتاجية. تقضي تقنية بومودورو بتقسيم المهام المطلوب إنجازها إلى فواصل زمنية مدة كل منها 25 دقيقة. يلي الفواصل، التي تسمى "بومودوروس"، استراحة قصيرة. تساعد هذه التقنية في الحفاظ على التركيز وتمنع الإرهاق.

استخدام الإشارات المرئية

يعتبر وضع إشارات مرئية للأهداف والمهام، التي يقوم بها الشخص، أحد الطرق التي تعمل كمحفز مستمر لزيادة الحماس والإنتاجية.

الانضباط الذاتي

ينبع الكسل غالبًا من الحاجة إلى مزيد من الانضباط الذاتي. لذا، يمكن التغلب عليه من خلال تدريب النفس على مقاومة الرغبة في الاستسلام للمماطلة والإلهاء. ويؤدي تحديد مواعيد نهائية وأولويات المهام إلى مزيد من الانضباط والتركيز.

الاحتفال بالإنجازات الصغيرة

يساعد احتفال الشخص ومكافأة نفسه على إحراز تقدم على طول الطريق في تعزيز السلوك الإيجابي. ويحفز الاحتفال بالإنجازات الصغيرة على الاستمرار في التغلب على الكسل.

تبني عقلية النمو

عندما يتبنى الشخص عقلية النمو التي تركز على التعلم والتحسين، فإنه بدلًا من أن تثبطه النكسات، يعتبرها فرصًا للتعلم والنمو. كما أن اعتناق فكرة أن التنمية الشخصية هي رحلة مدى الحياة يساعد على مواصلة المسيرة وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.