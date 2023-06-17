اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الملك تشارلز يمتطي خيلا

بعيد ميلاده.. الملك تشارلز يحيي تقليدا تخلت عنه والدته قبل 3 عقود

امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رغم تخلي والدته عنه قبل نحو ثلاثة عقود، أحيا الملك تشارلز (74 عاما) تقليدا خلال احتفاله بأول عيد ميلاد رسمي له على عرش بريطانيا.

وشارك تشارلز، اليوم السبت، في أول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاده رسميا بصفته الملكية، حيث امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760.

مادة اعلانية

ويأتي العرض العسكري المعروف باسم "تروبينج ذا كالار" بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا في السادس من مايو أيار.

وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى.

وبظهوره وهو يمتطي الخيل، أعاد تشارلز تقليدا كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها.

وفي التكريم السنوي للملك من جانب الجيش البريطاني، قدم الجنود التحية الملكية للعاهل البريطاني تشارلز الذي تفقد الجنود أمام جمهور من ثمانية آلاف شخص.

بايدن يمجد الملكة!.. زلة جديدة والبيت الأبيض مصدوم سوشيال ميديا أميركا وبايدن بايدن يمجد الملكة!.. زلة جديدة والبيت الأبيض مصدوم

كما ظهر ابنه الأكبر وليام أمير ويلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقه دوق إدنبره على ظهور الخيول أيضا، وراءهم الملكة وأميرة ويلز في عربة.

وبالعودة إلى قصر باكنغهام بعد ذلك، اجتمع الملك تشارلز مع أسرته في شرفة المبنى الشهيرة لمشاهدة تحليق نحو 70 طائرة عسكرية وهليكوبتر.

ويُقام العرض العسكري للاحتفاء بعيد الميلاد الرسمي للعاهل البريطاني عادة في يونيو حزيران، بينما يحتفل تشارلز بعيد ميلاده الفعلي في 14 نوفمبر تشرين الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي لانقراض البشر خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي لانقراض البشر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط