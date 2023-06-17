بعيد ميلاده.. الملك تشارلز يحيي تقليدا تخلت عنه والدته قبل 3 عقود

رغم تخلي والدته عنه قبل نحو ثلاثة عقود، أحيا الملك تشارلز (74 عاما) تقليدا خلال احتفاله بأول عيد ميلاد رسمي له على عرش بريطانيا.

وشارك تشارلز، اليوم السبت، في أول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاده رسميا بصفته الملكية، حيث امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760.

بحضور العائلة المالكة البريطانية.. موكب رسمي يؤدي عروضاً لمناسبة يوم ميلاد ملك بريطانيا #تشارلز_الثالث في احتفال يطلق عليه "حشد الألوان"، فيما ظهر الملك يمتطي جواداً خلال العرض#بريطانيا #العربية pic.twitter.com/X8Arg45Nbz — العربية (@AlArabiya) June 17, 2023

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ويأتي العرض العسكري المعروف باسم "تروبينج ذا كالار" بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا في السادس من مايو أيار.

وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى.

وبظهوره وهو يمتطي الخيل، أعاد تشارلز تقليدا كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها.

وفي التكريم السنوي للملك من جانب الجيش البريطاني، قدم الجنود التحية الملكية للعاهل البريطاني تشارلز الذي تفقد الجنود أمام جمهور من ثمانية آلاف شخص.

كما ظهر ابنه الأكبر وليام أمير ويلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقه دوق إدنبره على ظهور الخيول أيضا، وراءهم الملكة وأميرة ويلز في عربة.

وبالعودة إلى قصر باكنغهام بعد ذلك، اجتمع الملك تشارلز مع أسرته في شرفة المبنى الشهيرة لمشاهدة تحليق نحو 70 طائرة عسكرية وهليكوبتر.

ويُقام العرض العسكري للاحتفاء بعيد الميلاد الرسمي للعاهل البريطاني عادة في يونيو حزيران، بينما يحتفل تشارلز بعيد ميلاده الفعلي في 14 نوفمبر تشرين الثاني.