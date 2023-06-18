مشهد مرعب.. شاهد ماذا حل بجمجمة شاب بسبب سماعات الرأس

عاش أحد لاعبي ألعاب الكومبيوتر لحظات من الرعب بعدما حلق رأسه أثناء بث مباشر من أجل المشاركة في عمل خيري عندما اكتشف وجود فجوة في جمجمته في مكان وجود سماعات الرأس الخاصة به.

وشعر Streamer Curtoss بحالة من الصدمة بعدما شاهد تجويفاً أعلى جمجمته ناتج عن ارتدائه لسماعات الرأس لفترة طويلة.



الشاب Streamer Curtoss هذا ما يحل بالجمجمة بعد استخدام سماعات الرأس لساعات طويلة

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كما أن العديد من اللاعبين الآخرين تضامنوا مع الشاب وحلقوا رؤوسهم ليظهر تأثير ارتداء سماعات الرأس على جمجمتهم لأكثر من 14 ساعة.

ويشبه رأس اللاعب بعد إزالة سماعات الرأس مثل العلامات التي تتركها النظارة على الوجه بعد إزالتها.

ما هو العلاج!

ولتخفيف هذا التجويف والتخلص منه، يمكن للاعبين الضغط أو تدليك المنطقة عند اكتشاف هذا الانبعاج. أو الاستحمام بالماء الساخن الذي من شأنه أن يساعد الجلد على العودة إلى طبيعته.

وشهد مقطع الفيديو الخاص بـ Curtoss أكثر من 42 مليون مشاهدة على منصة "تويتر" مع آلاف التعليقات، التي أشارت إلى استبدال سماعات الرأس بأخرى خاصة بالأذن.

شكل لاعبي الكومبيوتر بعد 20 عاماً

يشار إلى أن هذه الصور، تعكس توقعات الخبراء لشكل لاعبي ومدمني الألعاب الإلكترونية خلال 20 عاما، بما في ذلك العيون المحتقنة بالدم والأيدي المتقرحة.

ويظهر نموذج بشع يُدعى "مايكل" ​​كيف يمكن أن يؤثر الانحناء على أجساد اللاعبين المتحمسين أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية.

كما تم إعداد هذه الرؤية التحذيرية من قبل الباحثين بناءً على تقارير من مصادر عالمية حول التأثيرات الجسدية لأسلوب حياة اللاعب.

وقال متحدث باسم OnlineCasino.ca الموقع الكندي الذي أجرى الدراسة: "مايكل هو نموذج مرئي لشكل اللاعب في المستقبل".

كما أضاف "نتوقع كيف سيكون شكل محبي ألعاب الكومبيوتر في العشرين سنة القادمة إذا لم يغيروا عادات أسلوب حياتهم وذلك نتيجة الجلوس على كرسي الألعاب وقضاء وقت طويل في التحديق في شاشة الكمبيوتر".