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الشيف رمزي
الشيف رمزي

وفاة الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري بأزمة قلبية حادة

دبي - العربية.نت
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توفي، مساء الأحد الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري عن عمر ناهز الـ 52 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وعرف الشيف رمزي من خلال فقرة الطبخ التي قدمها على تلفزيون المستقبل في التسعينات، ويعتبر من أشهر الشخصيات التلفزيونية حيث أدخل النفس التفاعلي على فقرة الطبخ، عبر فتح الاتصالات المباشرة لأخذ النصائح أو لسؤاله عن مقادير وتفاصيل الوصفات.

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بيع 650 ألف نسخة

وأطلق كتابه الأول عام 1998 والذي بيع منه حتى اليوم ما يفوق 650 ألف نسخة.

كما لديه كتاب "الشيف رمزي من تراث لبنان" هو حصيلة ما جمعه من وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية لأكثر من عامين في عام 2003 ترجم إلى 5 لغات وحصل في برشلونة على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم.

سجل 3 آلاف حلقة

وبعد تسجيل أكثر من 3000 حلقة، غادر تلفزيون المستقبل بعد 17 عاماً، وانتقل إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال التي أطل عبرها يوم الجمعة في فقرة أسبوعية خلال برنامج "حلوة ومرة".

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