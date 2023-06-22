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عن القرش التايغر (شترستوك)

طريقة ولا أسهل لتفادي أخطر أنواع القروش في عرض البحر!

دبي - العربية.نت
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بعد حادثة "قرش الغردقة" التي راح ضحيتها سائح روسي، الأسبوع الماضي، ينشغل المتابعون بأي جديد عن الواقعة.

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فقد كشفت الخبيرة الدولية في رصد سلوكيات سمك القرش جوليا سبايت، عن أخطر أنواع أسماك القرش في البحر الأحمر.

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هكذا تتفاداه

وقالت الخبيرة التي تشرف على دراسة وزارة البيئة لسلوكيات القرش في البحر الأحمر، إن نوع "التايغر" يعد أخطر أنواع القروش في البحر الأحمر.

كما أشارت إلى أن الدراسة التي يتم تنفيذها مع وزارة البيئة تركز على تحديد القروش الأخطر في البحر الأحمر وعلى رأسها التايغر.

وعن طريقة مواجهة أسماك القرش في المياه، أفادت بأنه في حال هاجمت سمكة التايغر أحدهم، فإن عليه النظر في عينيها حتى تشعر بالخوف.

وتابعت أن رفع اليدين أيضاً يعتبر حركة ذكية لإخافتها، لأنها ستعتقد أن أمامها قرشا كبيرا يهم على مهاجمتها.

كما لفتت إلى أنه من السهل جدا إخافة أسماك القروش تحت المياه، موضحة أن على السباح إصدار أصوات والصراخ للآخرين لإخاقة السمكة.

دراسة سلوكيات أسماك القروش

يشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كانت أعلنت الأربعاء، بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر، والتي تعد الأولى من نوعها في البحر الأحمر بأكمله.

جاء ذلك بعد حادث السائح الروسي الذي وقع في منتجع سياحي بمدينة الغردقة يوم الخميس الماضي 8 يونيو 2023، حيث هاجم قرش قاتل سائحاً روسياً يبلغ 23 عاماً ومزقه إلى نصفين على مرأى من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجداً على الشاطئ بهذه اللحظة المرعبة.

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